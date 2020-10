„Začali jsme velmi dobře, dali rychlý gól. Ale pak se mi naše hra nelíbila. Doubravka bojovala, dobře bránila a také vyrovnala. Naštěstí jsme v závěru prvního poločasu opět zabrali a vstřelili dvě slepené branky. To utkání definitivně rozhodlo,“ tvrdil trenér fotbalových Přeštic.

„Druhý poločas byl téměř jako přes kopírák. Znovu jsme dobře začali, vytvořili si tři šance, které tentokrát ale gólem neskončily. Pak se hra opět vyrovnala a už to byl spíš boj. V závěru jsme přidali čtvrtou branku, nedali jsme penaltu. Jasně, máme výhru a tři body, ale s výkonem být spokojený tentokrát úplně nemohu,“ uznal Stanislav Purkart, jenž si také trochu postěžoval na to, že na utkání nemohli diváci. „Zápas byl z tohoto hlediska trošku zvláštní. Byť se to příliš nezdá, i na této úrovni fanoušci na stadionu prostě chybí,“ posteskl si.

TŘI GÓLY PO AKCÍCH NA LEVÉ STRANĚ

Jeho družstvo se proti plzeňskému týmu prosadilo třikrát hned v první půli. Pokaždé po pohledné akci a centru nebo přihrávce z levé strany. „To rozhodně nebyl záměr, ale je fakt, že jsme hodně útočných situací tahali právě po levé straně. I Jirka Sedláček si na pravém kraji zálohy stěžoval, že jsme hráli hodně zleva. Ale jak už jsem řekl, záměr to nebyl. Kluci na levé straně byli velice aktivní a odměnou jim byly tři góly,“ uvedl trenér, jehož mrzela zbytečná inkasovaná branka, kterou v barvách Doubravky vstřelil Dušan Künstner. „Úplně jsme tam propadli. Nemůže se stát, že na středu vápna vyplave takhle volný hráč,“ zlobil se kouč.

V PŘEŠTICÍCH ZATÍM TRÉNOVAT BUDOU

Od pondělí se v Česku zastavily veškeré sportovní akce. Jaký je tak další plán přeštických fotbalistů? „Do dvaceti lidí se zatím trénovat může, takže se během týdne sejdeme. O víkendu budou mít kluci volno a příští týden si dáme tři tréninky a v sobotu nebo neděli modelové utkání. Samozřejmě do dvaceti lidí,“ prozradil kouč lídra divizní skupiny A.

Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ

Co bude pak, ale zatím ani jednapadesátiletý Purkart netuší. Optimistou však není. „Když vidíte ta čísla nakažených, jak každým dnem rostou, nevidím podzim úplně růžově. Myslím si, že první a druhá liga se rozjede, i když bez diváků, protože hráči jsou pravidelně testovaní. Ale podle mého názoru si my jako amatéři už letos nekopneme, i když bych si strašně přál opak. Určitě budu každým dnem sledovat čísla nakažených a budu doufat, že se budou snižovat,“ přeje si.

Kdyby k černému scénáři skutečně došlo, je však podle Purkarta stále možnost sezonu dohrát. „Může se na jaře začít dřív. Pár termínů v týdnu by se také našlo. Letos jsou naštěstí pravidla nastavená tak, že pokud bude odehraná alespoň více jak polovina sezony, už se postupovat i sestupovat bude. Kdyby to nevyšlo, byla by to pro nás další rána. Letos jsme zatím vyhráli všechny zápasy, což jsme ani nečekali. Cíle máme pořád stejné,“ dodal přeštický kormidelník.

Upozornění: článek byl zpracován ještě před dalšími pondělními opatřeními Vlády ČR směrem ke koronavirové pandemii.