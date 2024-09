Rozpočtář elektro slaboproudých zařízení 13. plat (45 - 60.000 Kč) Hledáme rozpočtáře, který má elektrotechnické vzdělání a má zkušenost s tvorbou cenových kalkulací. Nabízíme práci na jedné z našich poboček v rámci menšího stabilního týmu. Odměníme tě například ročními odměnami, pružnou pracovní dobou a kariérního rozvoje. O klientovi: Jsme česká firma, která působí ve slaboproudé elektrotechnice. Najdete nás na různých místech po celé České republice. I přes to, že za těch 20 let, co na trhu působíme a je nás dohromady asi 300, panuje u nás rodinná atmosféra. Na pobočkách tvoříme menší týmy o velikosti 15-30 zaměstnanců. Pro více informací o firmě mi neváhej zaslat svůj životopis. Náplň práce: vytváření rozpočtů a cenových kalkulací , komunikace s dodavateli a organizování poptávkových řízení, výběr vhodných technologií , komunikace se zákazníkem. 45 000 Kč

Detail nabízené práce