Po skvělém závěru sezony panovala velká euforie i na Doubravce.

„Na podzim jsme si říkali, když se nám moc nedařilo, že budeme hrát někde kolem desátého místa. Pak přišla zranění a paradoxně jsme to ve třinácti lidech vytáhli po zimě na osmou příčku. Úvod jara byl trochu rozpačitý, ale pak si to vše sedlo. Honza Česák dokázal nahradit chybějícího Dušana Künstnera, který pak tomu přidal ještě určitou nadstavbu. Celkově jsme za jaro získali 31 bodů. Šestkrát v řadě jsme vyhráli. Co víc si přát,“ lebedil si doubravecký trenér Zbyněk Kočí, jenž dovedl svůj tým na čtvrtou příčku.

Po snovém ročníku však Zbyněk Kočí skončil na lavičce Senca, do jejíhož čela se posune jeho asistent Josef Michálek.

Ještě o chlup spokojenější mohli být v Klatovech. „Třetí místo? Překvapivé asi ano, ale naprosto zaslouženě. Byly sice týmy, které byly kvalitnější než my, ale nás zlobila týmovost a touha vyhrávat. Proto jsme tyhle týmy dokázali porážet a skončili v tabulce před nimi," byl spokojený klatovský střelec Jan Zajíček, jenž se stal nejlepším kanonýrem soutěže. V dalším ročníku však už nebude oblékat klatovský dres, zamířit by měl do některého klubů z ČFL.

Petřín sice po posledním kole spadl ve vyrovnaném středu tabulky na 7. místo, ale i tak je cítit v plzeňském celku velká spokojenost.

„Poprvé v dějinách jsme se zachránili v divizi. Podzim byl z naší strany dobrý, jen dvakrát jsme prohráli. Na jaře bylo znát, že jsme dávali větší prioritu B týmu, který si zajistil postup do krajského přeboru. Nakonec se to vyplatilo, zvláště když v závěru rezerva dvakrát klopýtla. K tomu se zachránili naši dorostenci v baráží, takže jsme splnili všechny cíle, které jsme jako klub měli v letošní sezoně," byl nadšený lodivod Petřína Radek Vodrážka.

V rokycanském táboře naopak očekávaly o něco lepší umístění, než byla konečná 9. příčka.

„Chtěli jsme skončit v první polovině tabulky, což jsme nesplnili. Zároveň ale nás celou sezonu provázela zranění. Musíme si nějak zanalyzovat, čím to bylo, protože takové problémy se skládáním sestavy jsem dosud nezažil. Nejspíše to bylo následky koronavirového období, kdy se nehrálo. Každopádně ani jednou za celou sezonu jsem nemohl poskládat to nejlepší, co jsme měli,“ pokrčil rameny rokycanský kouč.

Ten by rád v létě posílil tým o nějakého zkušenějšího hráče. Dle slov trenéra Dejmka ale není situace se sháněním hráčů vůbec snadná.

„Není lehké v dnešní době přilákat nové hráče. V nižších soutěžích jsou kluci, kteří by mohli divizi klidně hrát, ale nechce se jim hrát vyšší soutěž, kde je potřeba více trénovat. Případně chtějí hrát za podmínek, které jim ale dokáže u nás na Plzeňsku nabídnout na podobné úrovni pouze jediný klub," vysvětloval rokycanský lodivod, který už ví, že v příští sezoně nebude moci počítat se službami Jana Vaščáka. Ten se rozhodl posunout o soutěž níže a měl by působit v některém z celků z krajské soutěže.

Těžkou sezonu se smutným koncem prožili v Mýtě. Slavoj se sice zachránil mezi divizní smetánkou, ale přesto se nakonec poroučí o patro dolů. Kvůli nedostatku financí a kvalitních hráčů bylo Mýto nuceno přihlásit pouze krajský přebor.

„Pro klub je to teď nejlepší cesta, aby se sem zase vrátila nějaká pohoda a klid. Těch posledních pár měsíců bylo hodně náročných. Teď navíc bychom to vše museli znovu kvapem řešit. Takhle získáme potřebný čas. Je to sice zklamání, že nehrajeme divizi, ale na druhou stranu se svět nebortí a není nikde napsáno, že se nemůžeme zpět vrátit normální cestou," je si vědom kouče Mýta Matěj Spěváček.

