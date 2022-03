Jinak si Senco poradilo postupně s Bolevcem, Uhelnými sklady Praha, Komárovem, Slaným a Kladnem.

„Byl zázrak, že jsme nemuseli odkládat nějaké zápasy. Vše proběhlo, jak mělo, což naopak nemůžou říct jiné týmy. Slyšel jsem, že některé měly velké problémy. Byla možnost vyzkoušet v zápasech i naše dorostence a celkově jsem spokojený,“ vysvětluje trenér Doubravky Zbyněk Kočí.



Ten přes zimu udržel stávající kádr pohromadě. Na zkoušce ve třetiligovém kádru byl sice Marek Patrovský, ale ten se nakonec vrátil po třech týdnech zpět do divizního celku.

„Měl jsem trochu strach, v jakém bude stavu po návratu. Naštěstí to s ním nijak neotřáslo a byl pak na hřišti stejně nebezpečný jako na podzim. Věřím, že to bude na jaře náš ofenzivní tahoun,“ přeje si plzeňský lodivod, který přivítal v týmu i novou tvář.

Zároveň si však bude muset poradit v úvodu soutěže bez zraněného Nového. „Píchlo ho ve svalu a uvidíme, jak dlouho bude mimo. Odhaduji tak tři týdny, pokud to nebude mít nějaký černý scénář. Posílil nás Honza Česák z Českých Budějovic. Studuje v Plzni a už u nás na podzim trénoval. Nakonec jsme se v zimě domluvili, že stráví jaro u nás,“ pokračuje zkušený kouč.



Jeho přáním je, aby se mužstvu vyhýbala zranění. Na podzim v některých zápasech dával Kočí sestavu horko těžko dohromady. „Máme na papíře 22 hráčů, z toho dva jsou dlouhodobě zranění. Věřím, že nenastane taková kalamita jako na podzim, kdy bylo hodně hráčů mimo,“ vzpomíná Zbyněk Kočí.



A na jaké příčky pomýšlí divizní Doubravka v jarní části? „Nebudu říkat nějaké konkrétní umístění. Tým máme dobře poskládaný. Byl bych rád, kdyby byl na něm vidět herní progres i za cenu toho, kdybychom si o jednu dvě příčky pohoršili,“ přiznává doubravecký kormidelník, který si je vědom, že důležitý bude start do soutěže.

„Po zimě jsou na tom všechny týmy podobně a může v úvodu každý porazit každého. V přípravě se nám dařilo a všichni tak budou od kluků čekat výhry i teď. Sám jsem zvědavý, jak si s tím poradí. Může to teoreticky na nás padnout. I to ale může ukázat naši sílu,“ uvažuje Zbyněk Kočí.

Kádr Doubravky:

Brankáři: Jakub Luhový (97), Jan Janiš (00).

Obránci: David Novák (79), Patrik Petrželka (91), Martin Nový (00), Karel Rozboud (97), Václav Světlík (93), Jan Česák (02), Aleš Maršík (03).

Záložníci: Pavel Krejčí (91), Dušan Künstner (98), Jáchym Trojanec (99), Marek Paul (00), Samuel Těžký (00), Vít Fleissig (00), Dominik Kalina (03).

Útočníci: Lukáš Roubal (91), Marek Patrovský (00), Milan Ungr (96), Tomáš Řehoř (00), Matyáš Uzlík (03), Tomáš Křen (04).

