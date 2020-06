Poprvé od března sehráli kvůli epidemii koronaviru fotbalisté Nepomuku utkání. Účastník krajského přeboru zavítal v sobotu k přípravnému zápasu na půdu divizních Klatov, kde rozhodně nezklamal.

Klub z jižního Plzeňska dokázal držet se silným sokem krok. Nakonec však podlehl mužstvu z Pošumaví 1:3.

„Byl to kvalitní zápas. Pro nás to byla ideální příprava, protože jsme se utkali s těžkým soupeřem. Klatovy nastoupily sice s omlazeným kádrem, ale to samé se může říci o nás. Navíc jsme po dlouhé pauze měli teprve čtyři tréninky. Přesto jsme předvedli kvalitní výkon, byli jsme důrazní a potrápili jsme Klatovy,“ těšilo spokojeného trenéra Nepomuku Josefa Viktoru, který viděl, že fotbalová kvalita byla na straně soupeře.

„Samozřejmě bylo cítit to, že Klatovy hrají vyšší soutěž. V poli byly o něco lepší, ale na vytvořené šance bylo utkání vyrovnané. Bohužel jsme je neproměnili, zatímco soupeř ano,“ vysvětloval lodivod Nepomuku.

I přes dlouhou pauzu fyzicky drželi fotbalisté Nepomuku s Klatovy krok.

„Hrálo se relativně ve vysokém tempu. Samotné utkání mělo vysokou kvalitou. Neměli jsme příliš natrénováno. O to to bylo pro mě překvapivé,“ řekl kouč Viktora, jenž byl rád, že se po dlouhé době znovu může hrát fotbal.

„Každý víkend sehrajeme přátelský zápas a po 20. červnu nás čeká dokopná. Snažil jsem se to naplánovat tak, aby to bylo stejné jako po klasické sezoně. Musím se ještě vrátit k utkání s Klatovy, které se mi celkově opravdu líbilo. Opravdu není co vytknout. Byl to pro mě takový hojivým balzám po dlouhé době,“ dodal spokojený Josef Viktora.