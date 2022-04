Klidný střed tabulky se rázem proměnil v litý boj o záchranu a podle informací Deníku se navíc minulý týden výrazně kymácela trenérská židle pod zkušeným koučem Milanem Dejmkem. To je ovšem nyní po víkendovém zápase 20. kola zapomenuto. Alespoň tedy na chvíli.

Rokycanští totiž v aprílovém počasí porazili v derby domácí Mýto 4:1 a pořádně si ulevili. „Pro nás to jsou nesmírně cenné a důležité tři body, zvlášť po šesti porážkách v řadě,“ oddechl si dvaatřicetiletý rokycanský gólman Dan Houdek.

Gólman FC Rokycany Dan Houdek v akci.Zdroj: Jana Moulisová

Více než tři sta diváků čekalo v nedělním atraktivním duelu na branku až do 40. minuty, kdy se z hranice pokutového území trefil David Lehký. Brankář Slavoje Jan Vild se za jeho razantní střelou k tyči jen smutně ohlédl.

„Po změně stran jsme skvěle vyřešili rychlý brejk, který zakončil Petr Ženíšek. Jeho pátou branku ve třetím zápase po sobě ale kazí červená karta. Když jsme dali další branku na 3:0, tak místo toho, abychom se uklidnili, jsme vzápětí inkasovali. Dostat gól dvacet vteřin po rozehrání, to dokážeme snad jenom my. Naštěstí střelec naší třetí branky Lukáš Kramer záhy vybojoval penaltu, díky které jsme se ujali vedení 4:1 a tento stav vydržel až do konce,“ popisoval chytač míčů průběh pětigólového střetnutí.

A pak chválil Jana Vilda, svého kamaráda a kolegu v rukavicích na straně domácích. „Podal excelentní výkon, jako vždy,“ řekl s obdivem.

Za Mýto poprvé po odpálení přestupové bomby nastoupil Martin Zeman, rodák z Tábora, jenž ve své profesionální kariéře oblékal barvy Viktorie Plzeň, pražské Sparty, Příbrami, ale také rakouské FC Admira Mödling či švýcarského Sionu.

Fotbalista Slavoje Mýto Martin Zeman.Zdroj: Jana Moulisová

„Hodně nás v zápase zlobil. Je vidět, že to v noze pořád má a já osobně nechápu, že skončil v divizi,“ diví se Dan Houdek, který se už připravuje na páteční utkání 21. kola proti Mariánským Lázním. „Jedeme dál a doufám, že nás přijde podpořit co nejvíce lidí,“ přeje si brankář.

