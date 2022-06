„Na podzim jsme si říkali, když se nám moc nedařilo, že budeme hrát někde kolem desátého místa. Pak přišla zranění a paradoxně jsme to ve třinácti lidech vytáhli po zimě na osmou příčku. Úvod jara byl trochu rozpačitý, ale pak si to vše sedlo. Honza Česák dokázal nahradit chybějícího Dušana Künstnera, který pak tomu přidal ještě určitou nadstavbu. Celkově jsme za jaro získali 31 bodů. Šestkrát v řadě jsme vyhráli. Co víc si přát,“ lebedil si Zbyněk Kočí.

I přesto však se rozhodl zvednout kotvy a skončit na lavičce áčka Doubravky. „Na jednu stranu mě to mrzí, na druhou to předávám s čistým svědomím. Zároveň ale kluci, co to vezmou po mně, nejsou v lehké pozici, protože nebude vůbec lehké výsledek zopakovat. Všichni na Doubravce jsme ale nohama na zemi a vidíme, že to čtvrté místo je výše, než na co doopravdy máme. Ale vybojovali jsme si to,“ vysvětloval 49letý kouč, pro nějž to nebylo lehké rozhodnutí.

Přednost ale dostala nakonec rodina„Stále jsem to oddaloval. Postupně jsem přidával jednu sezonu. Teď ale jsem se už rozhodl. Kluci, co přicházeli postupně z dorostu, jsou už zabudovaní v kádru. Chci mít více času na své dva kluky. Je jim osm a šest let a chci s nimi trávit více času. Za pět let už mě nebudou potřebovat,“ je si vědom Zbyněk Kočí.Od fotbalu si nicméně zcela neodpočine. Bude mít na starosti doubravecké naděje.

„Chci si více vzít mládež pod svá křídla. Budu trénovat mladší přípravku a zároveň se zaměřím na to, abychom celkově zkvalitnili trénování v mládežnických kategoriích,“ vysvětloval Kočí, jehož post u A týmu převezme jeho dosavadní asistent Josef Michálek.

„Pro mě klub je mládež. Mojí cílovou skupinou nejsou muži. Chtěl bych být stále klidně někde u dorostu. Je pak hezké vidět, kolik hráčů prošlo vašima rukama a hrají teď v krajském přeboru nebo v divizi. Zároveň ale musím říct, že to byli letos nádherné momenty, když jsme bojovali o čtvrtou příčku,“ dodal loučící se Zbyněk Kočí.

