„Rád bych se pohyboval kolem šestého místa. Silná bude znovu rezerva Českých Budějovic a Přeštice se dlouhodobě netají tím, že chtějí postoupit. Za nimi by mohl být Petřín, který dlouhodobě pracuje dobře s mládeží. Pak záleží na tom, jak bude vypadat Lom a Soběslav,“ popisuje Zbyněk Kočí celky, které by se měly pohybovat v popředí soutěže.

Divizní skupina se bude hrát již potřetí ve zcela stejném složení. Doubravka by navíc měla být znovu kvalitně připravena. „Přípravu jsme měli rozloženou na dva bloky. Něco jsme odtrénovali už v červnu a pak jsme se po pauze sešli zase v červenci. I během volna ale dostali kluci nějaké plány, co mají odběhat. S blížícím se startem sezony jsme ale už dělali jen herní věci,“ vysvětloval kouč Doubravky, v jehož hlasu byla znát spokojenost.

Kočí: Mám od nás mnohem větší očekávání, než jsem měl před rokem.Zdroj: Martin Mangl, Milan Říský

„Důležité bylo, že se nám vyhýbala zranění. Snad to tak bude pokračovat i dál. Mám z toho celkově dobrý pocit,“ dodává doubravecký lodivod.

Plzeňský klub prokládal delší přípravu přátelskými zápasy. Zúčastnil se také 2. ročníku Memoriálu Matěje Strejčka. „Snažili jsme se trochu měnit skladbu přípravných zápasů. Zatímco v červnu jsme se utkávali s těžkými soupeři, v červenci jsme naopak hráli s týmy z nižších soutěží, aby to bylo o něco odlišnější a vyzkoušeli jsme si také jiné věci,“ říká Kočí.

Toho potěšila v zápasech především zlepšená ofenzíva. „Myslím si, že bychom měli být oproti předchozím sezonám zkušenější a lepší směrem dopředu. Dřív nás trápilo, že jsme se hodně nadřeli na branky a vyhrávali jsme většinu zápasů o jeden gól. Teď to vypadá, že jsme zapracovali na produktivitě. Prosazovali jsme se více v těžkých zápasech, například v utkáních s Petřínem nebo s Mýtem,“ vysvětluje osmatřicetiletý trenér.

Kádr zůstal na Doubravce prakticky pohromadě. Doznal jen nepatrných změn. „Pokračujeme v nastolené cestě, kterou jsme před dvěma lety započali. Sázíme na vlastní odchovance. Z dorostu se do áčka posunuli Uzlík s Kalinou. Budou s námi trénovat, a pokud nebudou mít dostatečné vytížení, budou hrát ještě za dorost,“ říká Kočí ke dvěma novým akvizicím z vlastní líhně.

Počítat však nemůže se dvěma hráči, kteří se po střední škole vydali na vysokou mimo západočeskou metropoli.

„Tadeáš Drtil a Matyáš Suk u nás ukončili kvůli studiu své působení. Jdou oba do Prahy, takže se řeší, kde budou hrát. Pravděpodobně zamíří oba do krajského přeboru. Ještě je v jednání, jaké to budou týmy. K oběma se určitě vrátíme zase v zimě. Třeba se jim zlepší rozvrh a budou více k dispozici. Teď to totiž vypadá na to, že budou moci trénovat jen jednou týdně, což je na divizi málo,“ vysvětluje situaci kolem dvou talentovaných mladíků trenér Senca, jenž paradoxně měl díky tomu o něco snazší rozhodování.

„Chtěl jsem kádr zúžit o dva hráče, takže se to takto samovolně vyřešilo. Jinak zůstává tým beze změn. Otazník akorát visí nad Ungrem, který byl zraněný. Bohužel se zatím nedal do provozuschopného stavu a uvidíme, zda to dotrénuje do konce přestupního termínu. Potenciál v něm je velký, ale musí zapracovat na kondici,“ říká upřímně Kočí, který je jinak se složením kádru spokojený.

„Ve všech řadách máme zdravou konkurenci. Máme tam i několik univerzálů. Mužstvo vypadá dobře a jsem sám zvědavý, jak si tým poradí se soutěží po dvou letech, co se nedohrálo. Myslím si, že tehdejší dorostenci už dozráli. Měli bychom letos prodat získané zkušenosti a být v divizi výraznějším týmem. Mám od nás mnohem větší očekávání, než jsem měl před rokem,“ dodává odhodlaně Zbyněk Kočí.