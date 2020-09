Jak hodnotíte vítězný duel s Petřínem, který doprovázelo ryzí anglické počasí?

Zápas hodnotím kladně. Už jen proto, jaký byl stav hřiště, a my to zvládli. Ukázali jsme, že se umíme poprat o mistrovské body i v takto složitých podmínkách.

První gól jste dal do prázdné branky po krásné přihrávce svého spoluhráče. Asi lehká záležitost, nebo se pletu?

Tak to úplně není. Na první pohled to sice vypadalo jednoduše, ale zdání klame. Ve vápně, odkud jsem střílel, to bylo úplně promočené, a tak jsem se soustředil, abych míč vůbec trefil. Díky bohu se to takhle povedlo (úsměv).

Zdroj: Deník / Martin Mangl

A druhá branka? Běžel jste ze strany sám na gólmana, který možná trošku zbrkle vyběhl. Viděl jste ho a věděl jste, že budete téměř ihned po převzetí míče střílet „šajtlí“ do odkryté svatyně?

No… věděl jsem, že už jsem za obránci a už jsem se soustředil pouze na gólmana, který měl odkrytou levou část branky. V tu chvíli jsem neváhal a prostě vystřelil.

Kromě výkonu jste fanoušky oslnil také stylovou oslavou první branky. Na malou chvíli jste se vžil do legendárního Bauera a imaginárně běžkoval. Byla to spontánní oslava nebo jste předem věděl, jak gól oslavíte?

Oslava byla plánovaná. Před zápasem jsme si v kabině s klukama říkali, že když dá jeden z nás gól, uděláme takovou oslavu (smích).

Ve druhém poločase se i přes neustálý déšť na hřišti docela jiskřilo. K vidění byla spousta tvrdých zákroků a nezkrocených emocí. Trošku to kazilo dojem jinak kvalitního utkání. Nemyslíte?

Není tajemstvím, že mezi námi a Petřínem panuje tak trošku nenávist. To se prostě ví. Je to tak a asi to tak bude. Ale i na tohle nás kouč připravil. Věděli jsme, že když budou (fotbalisté Petřína – pozn. autora) prohrávat, bude to z jejich strany tak trošku frustrace. Asi i proto se to ve druhém poločase takhle zvrtlo…

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Ve druhé půli jste mohl zkompletovat hattrick, ale vaše rána z 20 metrů mířila jen těsně vedle tyče petřínské branky. To byl kousíček, který vás jistě mrzí…

Jo, určitě mě to mrzí. Ale snad se to povede příště, třeba hned v dalším utkání.

Šest zápasů, šest výher, skóre 25:3 a první místo. To se asi hezky poslouchá, že?

Ano, máte pravdu, poslouchá se to moc hezky. Je to zatím tak, jak jsme chtěli. Ale je pořád začátek sezony a nám nezbývá nic jiného, než pokračovat v tvrdé práci a snažit se obhájit fakt, že chceme do ČFL.