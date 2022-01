Rokycany navázaly na dobrý výkon proti Radnicím a svého soka ze středních Čech rozstřílely pod umělými světly jednoznačně 5:1. Trenér Milan Dejmek tak mohl být spokojený. „Tochovice hrají sice také divizi, ale upřímně jsem čekal, že nás prověří víc. Kluci pokračovali ve výkonu, který předvedli v sobotu proti Radnicím. Zejména dopředu jsem mile překvapený a musím to zaklepat, že nám to tam zatím padá. To je příjemná změna oproti zápasům na podzim. Vítězství 5:1 je super, ale je to stále jen příprava a nijak zvlášť bych to nepřeceňoval,“ řekl Deníku rokycanský trenér Milan Dejmek.