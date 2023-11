Náročný podzim mají za sebou v divizní skupině fotbalisté rezervy Domažlic. Na Chodsku odstartoval divizní ročník trenér Štěpán Hirschl, jenž sám po sérii neuspokojivých výsledků skončil na lavičce Jiskry.

Fotbalové béčko Jiskry během podzimu změnilo trenéra, když kouč Hirschl odstoupil po vysoké porážce 1:6 na Petříně | Foto: SK Petřín Plzeň/Kristýna Škachová

V provizorním trenérském složení v podobě asistenta A týmu Petra Dobrého a zraněného hráče Marka Bauera se nakonec povedlo dovést Benfiku na třinácté místo v tabulce. „Sedm bodů za deset zápasů, to dobré nebylo. Nebyla tam taková spolupráce mezi áčkem a béčkem. Když jsme to pak vzali s Markem Bauerem, to vzájemné propojení obou týmů se zlepšilo. Udělali jsme pak sedm bodů ve zbývajících pěti utkáních. Škoda toho Tachova. Mohlo to být ještě lepší,“ vysvětloval domažlický trenér Pavel Dobrý.

Veselý je zklamaný z přístupu vedení

Právě častější akvizice z prvního týmu byly ty, které nastartovaly v závěru podzimu béčko Jiskry. „Rozhodně nám pomohly posily z áčka. Každopádně to máme nastavené tak, že rezervní tým je tu pro naše první mužstvo. Nikdy tak nevíte, kdo přijde z áčka. Podobné je to i s tréninkem, kdy hráči z béčka doplňují první tým, pokud někdo chybí. To je i určitá obhajoba pro trenéra Hirschla, který to tak neměl vůbec jednoduché,“ zastal se Dobrý svého trenérského kolegy.

Rezervu Domažlic čeká přes zimu nejspíše další změna na lavičce. „Budu nadále působit u áčka, u béčka budu maximálně vypomáhat. Určitě se ale bude hledat pro B tým nový trenér. Možná zůstane Marek Bauer, ale zatím je to teprve v jednání. Času je ještě dost,“ dodal Pavel Dobrý.

Tachov už má nového kouče, divizní tým převezme jeho bývalý kanonýr