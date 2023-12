„Strašně nás mrzí prohra s Komárovem. Tam nás viditelně poznamenalo předchozí náročné pohárové utkání s Robstavem. Předvedli jsme tak nemastný, neslaný výkon. Ještě nás mrzí domácí remízy s Klatovy a se SENCEM. To bylo ale období, kdy nám to do branky nepadalo. Pak jsme ale protrhli střeleckou smůlu a body nám začaly naskakovat,“ bilancoval Radek Vodrážka, který tak může být spokojený.

Svěřenci trenéra Radka Vodrážky měli trochu pomalejší start do nového ročníku, když se zpočátku střelecky trápili. Nakonec se však rozstříleli a momentálně drží v divizi sérii třinácti zápasů bez porážky.

„Série bez porážky je skvělá a povzbudí nás to i do zimní přípravy. Zároveň nemohu zapomenout ani na náš B tým, kterému se také dařilo. Jde to ruku v ruce. Je bomba, že jsme druzí v divizi a zároveň vedeme krajský přebor,“ rozplýval se kouč Petřína

Ten měl navíc na podzim z čeho vybírat, když se početně širokému týmu vyhýbala zranění. „Čekalo se, že občas někdo vypadne. Pro některé kluky to tak bylo složitější, že nehráli tolik, kolik by chtěli. Budeme teď se všemi mluvit, ale naším cílem je do konce sezony udržet stávající kádr pohromadě,“ dodal Vodrážka.

