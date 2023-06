„Přestože se nám výsledkově nedařilo, jak jsme si představovali, tak herní projev mužstva se poměrně zlepšil ve druhé části sezony. Věříme, že to nebyl z naší strany takový propadák a kluci si z toho odnesou cenné zkušenosti,“ nebral sekretář Horní Břízy Stanislav Kapr sezonu jako zcela neúspěšnou.

Poslední tým divizní tabulky by navíc neměl po sestupu potkat hráčský exodus. „Pokud tým zůstane pohromadě, nemám žádné zprávy, že by měl někdo odejít, věříme, že výsledky přijdou na podzim v kraji. Kluci mají dobrou partu, byli teď společně na Moravě, kde to snad ještě více utužili,“ prozradil Kapr.

Do nové sezony v krajském přeboru ale půjde Horní Bříza s již novým trenérem. Martina Loffelmana, který se přesunul k ženskému týmu Viktorie Plzeň, nahradil Michal Kubice. „Už od května dělal u nás na zkoušku takového asistenta Martinu Loffelmanovi. Chtěli jsme být tak předem připravení, kdybychom museli udělat změnu na trenérském postu. Zároveň jsme i chtěli, aby Michal Kubice zjistil, jak to u nás chodí a případně jsme se pak při oboustranné spokojenosti domluvili na další spolupráci. To nastalo po konci sezony, kdy nám Martin Loffelman oznámil, že má podepsanou smlouvu ve Viktorii Plzeň,“ vysvětloval funkcionář Horní Břízy.

Fotbalové baráže: Bolevec nezvládl penalty a podruhé v řadě sestupuje