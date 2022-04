Klíčovým momentem zápasu byla červená karta domácího Fikrleho už ve 43. minutě utkání. Mladý fotbalista putoval předčasně do kabin po druhém žlutém prohřešku za relativně hratelného stavu 1:2. „Vyloučení určitě mělo velký díl na tom, že ve druhé půli to bylo už jednostranné utkání,“ připustil kouč přeštického týmu Stanislav Purkart.

21. kolo FORTUNA divize A: SK Petřín Plzeň - ROBSTAV Přeštice 1:4 (1:2).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Čekali jsme, že to tady nebude jednoduché, což se potvrdilo. Utkání mělo náboj a vyhrocenou atmosféru. Do gólu na 2:0 jsme hráli dobře, poté jsme si ale utkání zbytečně zkomplikovali tím, že jsme domácí nechali korigovat. Ve druhé půli už to byla i díky vyloučení hra na jednu branku. Jsme rozhodně spokojení,“ hodnotil další tříbodový mač trenér lídra.

Zatímco v táboře Přeštic zavládla euforie, na domácí straně zklamání. „Mrzí mě to kvůli lidem, kteří viděli jen poločas. Červenou kartou totiž zápas skončil,“ mrzelo trenéra Petřína Plzeň Radka Vodrážku, jenž záhy potvrdil slova svého kolegy na lavičce soupeře. „Nechytli jsme začátek, Přeštice byly jednoznačně lepší. Poté jsme se sice dostali zpátky do hry, ale jen do vyloučení,“ popisoval.

Zápas kromě pěti gólů nabídl celou řadu střetů i nedovolených zákroků. „Bohužel jsme v prvním poločase přišli o Vencu Lisého, protože měl po jednom ze zákroků díru v noze a musel na stehy,“ prozradil Vodrážka. Mimochodem: za zákrok na Lisého rozhodčí přeštickému hráči neudělil ani žlutou kartu.

„A nakonec jsme dohrávali v osmi lidech v poli, protože jsme v 74. minutě vystřídali a hned se nám zranil i Kryštof Bílik,“ doplnil petřínský lodivod.

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:2. Branky: 29. J. Vodrážka - 7. Heger, 20. Mudra, 68. Beránek, 70. Arzberger. Rozhodčí: Šmat - Ježek, Jati. ŽK: 3:3. ČK: 43. Fikrle (Petřín). Diváci: 150. SK Petřín Plzeň: Suchý - Provod (74. Voves), Zoubek, Kohout, Heller, P. Zajíček, J. Vodrážka (46. Šimáně, 74. Štefl), Lisý (21. Bendl), Demeter (46. Trojovský), Fikrle, Bílik. Trenér: Radek Vodrážka. ROBSTAV Přeštice: Rojík - Heger, Böhm, Suchý (76. Končal), Chocholoušek, Kraml (62. Beránek), Skála, Přibáň (76. Havel), Štípek, Mudra (82. Papež), Arzberger (74. Vohrna). Trenér: Stanislav Purkart.