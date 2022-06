„Ačkoliv jsme v prvním poločase kontrolovali hru, tak jsme směrem dopředu byli hrozně pomalí, Klatovy dobře bránily a zaslouženě se ujaly po jedné akci vedení. Důležité pak ovšem bylo, že se nám podařilo na začátku druhé půle vyrovnat, což utlumilo jakési nadšení soupeře, a definitivně pak zápas rozhodla druhá branka. Za klíč k úspěchu považuji to, že jsme stále věřili, ale hlavně jsme po změně stran dokázali zrychlit hru do ofenzivy,“ řekl po bitvěprvního týmu tabulky se třetím přeštický lodivod Stanislav Purkart.

29. kolo FORTUNA divize A: FK ROBSTAV Přeštice - SK Klatovy 1898 3:1 (0:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Vedli jsme 1:0, kdy se z brejku prosadil Honza Zajíček, ale ve druhé půli Přeštice ukázaly sílu, zatlačily nás a skóre také otočily. Trošku mě mrzí první dva inkasované góly, které padly po našich individuálních chybách, kdy jsme si nedokázali dát přihrávku na pět metrů, ztratili míč, z čehož jsme záhy dostali góly,“ komentoval zase utkání klatovský trenér Michal Hoffmann

Poločas: 0:1. Branky: 52. a 70. Mudra, 86. Končal – 45. J. Zajíček. Rozhodčí: Z. Štípek. ŽK: 3:3. Diváci: 180. Sestava Přeštic: Rojík – Heger, Böhm, Kraml (66. Končal), Šmídl (66. Havel), Příbáň, D. Štípek (88. Vilček), Mudra (88. Půta), Arzberger (75. Vohrna), Vacovský, Beránek. Trenér: Stanislav Purkart. Sestava Klatov: Valeš – Šoul (87. Barborka), Presl, M. Marek (69. Aizner), Mészáros, J. Zajíček, Vacek (87. Partyngl), Brabec (53. Krejčiřík), Sojka, Lukeš, Prančl (69. Janda). Trenér: Michal Hoffmann.

FOTO: Klatovští mladíci znovu vyhráli, pak slavili zasloužený titul mistrů kraje

Petřín Plzeň – Hořovice 0:1

Zdroj: tvcom.cz

„Nemůžu klukům něco vyčíst, ale bohužel jsme nedali gól. To se pak těžko vyhrává. Měli jsme pět, šest slušných šancí. Soupeř se naopak prosadil s velkým štěstím, když střela zpoza vápna nějak skočila přes drn a minula ruku našeho gólmana. Je to škoda, měli jsme pak dokopnou, kde jsme slavili postup béčka do krajského přeboru, a tato porážka nám to trochu pokazila,“ přiznal hlavní trenér fotbalistů SK Petřín Plzeň Radek Vodrážka.

Poločas: 0:1. Branky: 10. Polák. Rozhodčí: Žurek. ŽK: 1:3. Diváci: 70. Sestava Petřína: Edelman – Kohout, J. Vodrážka (46. Bílik), Provod, Lisý, Bednář (81. Krystl), P. Zajíček, Vinkler, D. Vodrážka (46. Šimáně), Štefl (62. D. Heller), Kotěšovec (46. Demeter). Trenér: Radek Vodrážka.

Soběslav – Rokycany 4:1

Zdroj: tvcom.cz

„Měli jsme obrovské problémy se složením sestavy. Navíc během zápasu se nám zranili další hráči. Celkově nám jich chybí už 13. Museli jsme si tak pomoci i kluky z dorostu. První půle nebyla přesto od nás vůbec špatná, bohužel jsme ale neproměnili dvě vyložené šance. Po pauze jsme se dostali do vedení, ale následně přišel rozhodující moment zápasu v podobě vyrovnání na 1:1, kdy Matěj Rybař udělal nepochopitelnou chybu a vyslal do brejku dva hráče Soběslavi. Od té doby se to zcela otočilo a postupně jsem cítil, že už nemáme sílu na to, abychom to zvrátili,“ smutnil kormidelník Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 0:1. Branky: 59. Vaněk, 67. Hájek, 79. Podhradský, 90. Dvořák – 49. Procházka. Rozhodčí: Lafek. ŽK: 0:0. Diváci: 166. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Rybař (81. S. Horváth), T. Zajíček, Vaščák, Čeliš (81. Š. Horváth), Lang (67. Ječmen), Procházka, Lehký, Kramer (11. Pražský), Titl. Trenér: Milan Dejmek.

FOTO, VIDEO: Klatovští fotbalisté nestačili na lídra, ale skončí třetí

SENCO Doubravka – Beroun 2:0

Zdroj: tvcom.cz

„Nebylo to příliš koukatelné utkání. Beroun nechtěl příliš hrát a nepřispělo k tomu ani počasí. Vstřelili jsme dvě branky a do konce půle jsme mohli ještě další dvě přidat. Po přestávce jsme běželi několikrát sami na branku, ale další góly jsme už nedali. Udělali jsme si to tak zbytečně těžší. Přesto jsem spokojený. Šanci dostávají mladí kluci, kteří hrají dobře, a navíc bojujeme o čtvrté místo, což jsme před jarem ani nepředpokládali,“ vysvětloval po nepříliš atraktivním utkání zkušený lodivod Doubravky Zbyněk Kočí.

Poločas: 2:0. Branky: 20. Fleissig, 41. Uzlík. Rozhodčí: Pachtová. ŽK: 2:3. Diváci: 60. Sestava Doubravky: Janiš – Martin Nový, Světlík, Krejčí, Fleissig (76. Těžký), Roubal, Marek Patrovský (63. Rozboud), Uzlík (63. Trojanec), Česák, Maršík (67. Šural), Paul (63. Křen). Trenér: Zbyněk Kočí.

Lom – Slavoj Mýto 6:1

Zdroj: tvcom.cz

„Vypadalo to, jako když jsme jeli do Tábora pouze na výlet. Hráči neplnili, co měli, a bez toho je pak těžké konkurovat tak zkušenému týmu, jaký Lom má. Bohužel nemáme teď kvalitu na to, abychom do toho mohli během zápasu nějak výrazněji sáhnout,“ byl zklamaný kouč Mýta Matěj Spěváček.

Poločas: 2:0. Branky: 26. Kavka, 35., 50. a 53. Musiol, 69. a 86. Do Trung – 89. Buršík. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 0:0. Diváci: 120. Sestava Mýta: Vild – Brudna (46. M. Melka), Jiří Hereit, J. Melka, Vileta, Lávička (77. Bejček), Martin Brož, Buršík, Michal Nový (62. Mackovič), Pfeifer (62. Zbuzek), Skopový (62. Lupáč). Trenér: Matěj Spěváček.

FOTO: Sezonu jsme si pokazili v jiných zápasech, má jasno domažlický kapitán