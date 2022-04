Klatovský Jan, jmenovec petřínského hrdiny, mimochodem nejlepší střelec soutěže, vyšel tentokrát gólově naprázdno. Úvod utkání poznamenalo vážné zranění domácího stopera Martina Trojovského, který špatně došlápl a otočilo se mu koleno. Do akce musela nosítka, a pak i převoz do nemocnice.

Podobně vážné zranění potkalo ve druhé půli také jeho parťáka Adama Kohouta, který si po nevinně vypadajícím souboji s jedním z klatovských hráčů při dopadu vykloubil rameno. Také Kohout musel střídat a zasahovali lékaři.

Domácí Michal Provod v souboji s klatovským Michalem Lukešem.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Celý zápas nabídl stovce příznivců v ochozech spíš nervózní podívanou, než nějaký fotbal prvotřídní kvality. Velké starosti s ním měla čtyřiadvacetiletá rozhodčí duelu Michaela Pachtlová. I když měla na lajnách zkušené kolegy, dělala chyby. A ani hráči obou celků jí svým chováním na hřišti nepomohli.

Co se týče fotbalové stránky zápasu, v ní dominovali domácí. V poli byla hra sice relativně vyrovnaná, ale byl to právě tabulkově níže postavený Petřín, který byl v ofenzivě nebezpečnější a vytvářel si výraznější příležitosti.

Adam Kohout se svíjí v bolestech poté, co si vykloubil rameno.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Hosté cítili křivdu při druhém a třetím gólu Plzeňanů. Při druhé trefě pomezní dlouho signalizoval ofsajd, ale Pachtová vyhodnotila situaci jinak a domácí nakonec dokázali z následné akce míč dostat do sítě. Při třetí brance střídajícího Bendla zase klatovský brankář Novák signalizoval fakt, že balon předtím celým objemem opustil hrací plochu. Nic ale nezměnil a dostal žlutou.

„Třikrát jsme od Klatov dostali za uši takovým způsobem, že na to asi do smrti nezapomene, a právě o to víc je tohle vítězství cennější. Černou kaňkou jsou ale nepříjemná zranění dvou našich stoperů,“ posteskl si trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka. „O našem vítězství ale rozhodlo to, že jsme byli lepším týmem od začátku do konce. Klatovy sice mají kvalitu, ale za celou dobu zápasu si vytvořily jedinou šanci a daly gól po rohu,“ doplnil kouč.

Trenér SK Klatovy 1898 Michal Hoffmann (vpravo).Zdroj: Deník/Martin Mangl

A jak duel hodnotil jeho protějšek na lavičce Klatov Michal Hoffmann? „Podali jsme lepší výkon než před týdnem doma proti Hořovicím (2:1), ale paradoxně jsme dostali čtyři góly. Byly tam sice nějaké sporné momenty, ale na ty se vymlouvat nechci. Petřín byl zkrátka lepší a výrazně důraznější ve finální fázi i v koncovce a proto dnes zaslouženě zvítězil,“ uznal klatovský lodivod, jenž musel přijmout porážku poprvé od 20. března (Klatovy padly v Mýtě 1:3).

SK Petřín Plzeň - SK Klatovy 1898 4:1

Poločas: 1:0. Branky: 22., 55. a 72. P. Zajíček, 70. Bendl – 59. Vacek. Rozhodčí: Pachtová – Melničuk, Mudra. ŽK: 1:4 (59. Bednář – 27. Janda, 44. Lukeš, 70. Novák, 79. Mészáros). Diváci: 100. SK Petřín Plzeň: Edelman – Provod, A. Kohout (65. Kotěšovec), P. Zajíček, D. Heller (83. Fikrle), Šimáně, J. Vodrážka (65. Bendl), Klich, Škarda (83. Štefl), Trojovský (8. Vinkler), Bednář. Trenér: Radek Vodrážka. SK Klatovy 1898: Novák – Aizner (60. Brabec), Šoul, M. Marek, Janda (46. Prančl), Mészáros (82. Barborka), Krejčiřík (76. L. Marek), J. Zajíček, Vacek, Sojka, Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann.

