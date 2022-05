„Byli jsme zbytečně ustrašení v první půli. Nebyli jsme vůbec aktivní po zisku míče. Po obrátce to oživili střídající hráči, zvedli jsme se, ale Přeštice mají svojí kvalitu a pohlídaly si to. Mrzí nás to. Chtěli jsme je obrat o nějaký bod,“ vysvětloval lodivod plzeňské Doubravky Zbyněk Kočí.

„Věděli jsme, že proti Lomu a Českým Budějovicím vyrukovala Doubravka s urputnou defenzivou. Připravovali jsme se proto na to a v prvním poločase to bylo od nás dobré. Měli jsme šance a vstřelili jsme branku. Po pauze jsme trochu ustoupili z dostupování hráčů a nechali jsme Doubravku hrát. Dobře ale zahráli naši oba stopeři, které bych chtěl pochválit. Do žádné šance jsme Senco nepustili, ale přesto musím uznat, že to byl jeden z nejtěžších soupeřů, s nímž jsme hráli,“ přiznal trenér Přeštic Stanislav Purkart.

Poločas: 0:1. Branka: 23. Böhm. Rozhodčí: Hoch. ŽK: 1:2. Diváci: 200. Doubravka: Janiš – Roubal, Marek Patrovský, (82. Fleissig), Světlík, Kalina (61. Paul), Krejčí, Česák, Martin Nový, Rozboud (61. Uzlík), Trohanec (61. Šural). Trenér: Zbyněk Kočí. Přeštice: Švihořík – Heger, Böhm, Chocholoušek, Končal (61. Suchý), Havel (84. Kraml), Skála, Přibáň, Štípek, Mudra (61. Beránek), Arzberger (78. Vohrna). Trenér: Stanislav Purkart.

Petřín Plzeň – Klatovy 4:1

„Třikrát jsme od Klatov dostali za uši takovým způsobem, že na to asi do smrti nezapomene, o to víc je tohle vítězství cennější a sladší. Černou kaňkou jsou ale nepříjemná zranění dvou našich stoperů,“ posteskl si po zápase trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka. „O našem vítězství rozhodlo to, že jsme byli lepším týmem od začátku do konce. Klatovy sice mají kvalitu, ale za celou dobu zápasu si vytvořily jedinou šanci a daly gól po rohu,“ doplnil kouč.

A jak duel hodnotil jeho protějšek na lavičce Klatov Michal Hoffmann? „Podali jsme lepší výkon než před týdnem doma proti Hořovicím (2:1), ale paradoxně jsme dostali čtyři góly. Byly tam sice nějaké sporné momenty, ale na ty se vymlouvat nechci. Petřín byl lepší a důraznější ve finální fázi i koncovce, a proto zaslouženě zvítězil,“ uznal klatovský lodivod.

Poločas: 1:0. Branky: 22., 55. a 72. P. Zajíček, 70. Bendl – 59. Vacek. Rozhodčí: Pachtová. ŽK: 1:4. Diváci: 100. Petřín: Edelman – Provod, A. Kohout (65. Kotěšovec), P. Zajíček, D. Heller (83. Fikrle), Šimáně, J. Vodrážka (65. Bendl), Klich, Škarda (83. Štefl), Trojovský (8. Vinkler), Bednář. Trenér: Radek Vodrážka. Klatovy: Novák – Aizner (60. Brabec), Šoul, M. Marek, Janda (46. Prančl), Mészáros (82. Barborka), Krejčiřík (76. L. Marek), J. Zajíček, Vacek, Sojka, Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann.

ČLU Beroun – Rokycany 0:6

„Měli jsme ze zápasu trochu strach, protože domácí hrají o záchranu. Pomohla nám ale rychlá první branka, po níž přišla druhá. Pak už jsem cítil, že Beroun nebude mít sílu na obrat. Kluci hráli dobře a byla to zasloužená výhra. Každopádně musíme nadále poctivě pracovat a být nohama na zemi,“ zůstal opatrný zkušený kouč Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 0:3. Branky: 8. Procházka, 30. Ženíšek, 41. Laubr, 50. Glazer, 65. Černý, 83. Lehký. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Jan Hereit (61. Čeliš), Glazer (69. Lang), T. Zajíček, Laubr (69. Rybař), Procházka, Černý (75. Holek), Lehký, Vaščák (61. Pražský), Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek.

Hořovice – Slavoj Mýto 4:2

„Utekl nám začátek zápasu, do něhož jsme špatně vstoupili a dvakrát jsme inkasovali. Po snížení jsme se ve druhé půli zvedli, ale pak jsme svoji šanci neproměnili a naopak jsme vzápětí inkasovali, což rozhodlo,“ litoval bezprostředně asistent trenéra Mýta Alois Tomášek.

Poločas: 0:3. Branky: 10. Plánička, 16. a 57. Pyšek, 60. Puchmertl – 45. Martin Brož, 73. z penalty Buršík. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Sestava Mýta: Vild – Kadar (69. Gavrylovskyy), Martin Brož, Jiří Hereit, Marek Brož, Skopový (46. Martin Patrovský), Buršík, Lávička, Zeman, Pecháček (69. Renza), Michal Nový. Trenér: Luděk Kopřiva.