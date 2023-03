Nejde to, alespoň ne výsledkově. Fotbalisté FC Rokycany ani ve svém třetím zápase jarní části divizní skupiny A nedokázali vstřelit gól, podruhé prohráli těsně 0:1. Tentokrát na půdě Aritmy Praha, kde v rámci sobotního utkání 18. kola padli díky trefě domácího Ielitra z kraje druhé půle. Západočeši po porážce v tabulce soutěže klesli na třináctou příčku.

FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0) | Video: Deník/Martin Mangl

Rokycany nebyly v zápase v hlavním městě republiky horším týmem. Celkem dobře kombinovaly, ale až na pár výjimek se nemohly dostat do výraznější šance. Domácí byli v útočné fázi naopak daleko nebezpečnější. Několikrát se vyznamenali brankáři Dan Houdek i Luboš Růžička, který ve druhém poločase nahradil svého kolegu (kvůli zranění zad) mezi třemi tyčemi.

1/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0) 2/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0) 3/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 4/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 5/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 6/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 7/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 8/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 9/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 10/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 11/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 12/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 13/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 14/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 15/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 16/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 17/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 18/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 19/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 20/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 21/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 22/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 23/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 24/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 25/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 26/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 27/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 28/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 29/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 30/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 31/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 32/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 33/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 34/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 35/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 36/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 37/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 38/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 39/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 40/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 41/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 42/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 43/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 44/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 45/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 46/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0). 47/47 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany (na snímku fotbalisté v zelenočerných dresech) 1:0 (0:0).

Paradoxně Aritma skórovala z nejméně vyložené příležitosti, když doslova dotlačila míč do sítě po nedůrazu rokycanské obrany. A jak se později ukázalo, branka byla vítězná. „Zápasu by podle mě slušela remíza, i když je pravda, že v prvním poločase nás dvakrát podržel brankář Houdek. Ale pokračujeme v tom, co nás trápilo na závěr podzimu i teď na začátku jara: nejsme schopni dát gól," litoval bezprostředně po sobotním zápase kouč Rokycan Milan Dejmek.

FORTUNA divize A (18. kolo): SK Aritma Praha - FC Rokycany 1:0 (0:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Na Aritmě jsme tedy neměli tolik šancí, ale celkově nejsme vpředu tak dobří. Ve hře to není špatné, co se týče nasazení a bojovnosti, tam nemohu klukům nic vytknout, ale v ofenzivě nedokážeme soupeře překvapit, nedotlačíme to tam," zopakoval Dejmek aspekt hry, kde jeho tým tlačí bota.

A jak se z toho dostat? „Pracujeme na tom na trénincích, ale zápas je samozřejmě úplně něco jiného. Asi to bude chtít trpělivost, věřit si a doufat, že se to zlomí. Jak už jsem zmínil, mančaft jede, bojuje, ale sráží nás špatná finální fáze a neproměněné šance," doplnil trenér Rokycan. V dalším utkání hostí jeho tým Klatovy, které v sobotu podlehly doma Českému Krumlovu 0:2.

SK Aritma Praha - FC Rokycany 1:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:0. Branka: 52. Ielitro. Rozhodčí: Izugrafov - Koranda, Matyš. ŽK: 1:4 (35. Vožický - 35. Glazer, 41. Umosor, 60. Matas, 71. Procházka). Diváci: 120. SK Aritma Praha: Roub - Kalina, Bedrna, Racocha, Ielitro, Komárek, Mareš, Macháček (90. Hagino), Červený (61. Kubr), Novotný (68. Štěpánek), Vožický (61. Trenkwitz). Trenér: Ladislav Prošek. FC Rokycany: Houdek (46. Růžička) - Matas, Umosor, Hereit, Glazer, T. Zajíček (89. Pražský), Procházka (74. Titl), Nový (74. Ryba), Stejskal (67. Holek), P. Eger, Lehký. Trenér: Milan Dejmek.

FOTO, VIDEO: Jiskra vypla Dynamo a navýšila náskok v čele. Jak odpoví Viktoria?