Po patnácti letech se vrací fotbalisté Slavie Vejprnice do divizi. Rozhodli o tom už před týdnem výhrou v Plzni na Rapidu, ale ve čtvrtek slavili v derniéře před vlastními fanoušky. A loučení se sezonou to bylo stylové Chotíkov porazili 1:0 brankou Matěje Kouřila ze 17. minuty.

fotbal krajský přebor Vejprnice x Chotíkov - oslava postup do divize | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Ale o výsledek tentokrát až tolik nešlo, i když čtrnáctá výhra v řadě jistě potěší. Na jaře závaly Vejprnice jen v úvodním kole, kdy remizovaly 2:2 v Horní Bříze. Pak už sbírali jen samá vítězství, postupně se přehnali i přes po podzimu vedoucí béčko plzeňského Petřína. A když ho tři kola před koncem doma zdolali 2:1, udělali rázný krok k postupu do divize.

Ten už si vzít nenechali a ve čtvrtek mohli se svými fanoušky, kterých bylo v hledišti opět přes tři stovky, doma slavit po výhře 1:0 nad Chotíkovem. A jako výraz díků věnoval fotbalový klub divákům po utkání sto piv. Už předtím bouchaly přímo na hrací ploše lahve šampaňského, důvod k oslavě byl jasný. Do Vejprnic se po patnácti letech vrací fotbalová divize.

„I díky skvělým fanouškům slavíme postup,“ vysekl jim poklonu vejprnický trenér Lukáš Paul.

Příběh z Vejprnic. Také na Plzeňsku nosí fotbalisté sešívané dresy jako Slavia

Ani v radostném opojení nezapomněli Vejprničtí na svého bývalého kapitána a později trenéra Jiřího Šámala, který v říjnu 2021 podlehl zákeřné nemoci ALS. Bylo mu pouhých 49 let… Trenéři měli při derniéře v krajském přeboru na sobě červená trička se sedmičkou na zádech, což bylo jeho tradiční číslo. Ve čtvrtek se jistě i Jiří Šámal radoval ve fotbalovém nebi, stejně jako dlouholetý sekretář klubu Milan Radimák, jenž zemřel letos krátce po startu fotbalového jara.

Ale dost bylo smutných vzpomínek, vejprnická Slavia má teď důvod k radosti. Všechno to veselí sledoval za klandrem bývalý ligový fotbalista a vejprnický rodák Miloš Paul. Ač to nedal nijak najevo, jistě se dmul pýchou, že právě jeho 43letý syn Lukáš vytáhl jako trenér Slavii zpátky do divize.

FOTO: Šlágr o čelo přeboru zvládly lépe Vejprnice, porazily béčko Petřína

A ještě symbolika by se našla. Pohár pro vítěze a zlaté medaile předávali hráčům kromě předsedy Plzeňského krajského fotbalového svazu Martina Drobného i další člen výkonného výboru PKFS Štěpán Havránek a vejprnický starosta Pavel Karpíšek, oba bývalí fotbalisté Slavie.

Od podzimu už jí budou opět držet palce v divizi.