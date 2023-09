/FOTOGALERIE/ Sobotní utkání 7. kola FORTUNA divize mezi plzeňským Petřínem a fotbalisty Baníku Sokolov nabídlo více než stovce diváků v ochozech urputný boj. Domácí se ujali vedení ve 24. minutě po trefě Aleše Demetera, ale za hosty se po obrátce prosadil mladíček Kraus.

FORTUNA divize A, 7. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - FK Baník Sokolov (žlutí) 1:1 (1:0). | Foto: Deník/Martin Mangl

A jelikož žádná další branka v Plzni na Slovanech už nepadla, rozešly se oba týmy smírně 1:1. „Těžko se mi to hodnotí. Většina zápasu se odehrála mezi vápny, moc šancí nebylo," uvedl brankář SK Petřín Plzeň Vojtěch Suchý.

„Hosté měli v první půlce častěji míč na svých kopačkách, ale my dobře bránili a dovolili jim minimum šancí. Pak se nám povedla rychlá akce po lajně, kdy Páťa (Patrik Klich) krásně odcentroval a Demi (Aleš Demeter) to pěkně uklidil hlavou do brány," popisoval gólman vedoucí branku svého týmu, jak ji on viděl…

FORTUNA divize A, 7. kolo: SK Petřín Plzeň - FK Baník Sokolov 1:1 (1:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ani ve druhém poločase se obraz hry příliš nezměnil. „Druhou půlku se nám dařilo o něco víc držet míč na noze, ale pořád jsme se soustředili spíš na obranu a snažili se využít rychlého přechodu do protiútoku," konstatoval Suchý, který přece jen jednou lovil balon ze své sítě po přesné hlavičce Krause.

„Po velmi přísně odpískaném faulu v blízkosti vápna soupeř dobře zahrál standardní situaci a srovnal," pokrčil rameny. „Remíza je podle mého názoru asi férová, ale je to pro nás už frustrující," narážel třiadvacetiletý vytáhlý brankář plzeňského celku na to, že Petřín doma nevyhrál už čtyřikrát po sobě, z toho třikrát remizoval shodně 1:1. Naposledy teď v sobotu s Baníkem Sokolov.

K utkání se za hostující tým vyjádřil krátce autor jediné sokolovské branky Václav Kraus. „Jsme sice rádi za bod z venkovního utkání, ale vzhledem k průběhu zápasu nás mrzí, že jsme nedokázali vyhrát,“ svěřil se.

Poločas: 1:0. Branky: 24. Demeter - 68. Kraus. Rozhodčí: Glogar - Doubrava, Švagr. ŽK: 2:1 (66. Nový, 87. Lisý - 80. Čížek). Diváci: 140. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý - Bednář, Mudra, Lisý, Demeter (84. Vanc), Provod (77. Maxa), Nový (77. Treml), Kohout, Klich, Vinkler (46. Šimáně), D. Vodrážka (46. Flachs). Trenér: Radek Vodrážka. Sestava FK Baník Sokolov: Švihořík - Mlýnek (46. Dubnický), Kabantsov, Macák, Krlička, Kraus, Komberec (86. Stehlík), Anděl, Václavík (69. Zázrivec), Mikleš, Čížek. Trenér: Miloslav Janovský.

