FC Slavia Karlovy Vary – SK Petřín Plzeň 7:1 (5:1).Zdroj: Daniel Seifert

„Domácí nás hodně rychle a tvrdě posadili na zem, byť to z naší strany nebyl pohledově zas takový propadák, a co se týče gólových situací, tak jsme byli pilnější než Slavie. Jenomže první čtvrthodina byla z naší strany úplně tragická, už po čtrnácti minutách to bylo 3:0 a jelikož jsme na rozdíl od domácích hráčů své možnosti zahazovali, měli jsme v batohu „bůra“ už o poločasu,“ zlobil se plzeňský kormidelník v hodnocení zápasu na klubovém webu.

FOTO: Za dvacet minut bylo hotovo. Béčko Viktorie nedalo hostům z Klatov šanci

„Druhá půle byla poznamenaná jednoznačným průběžným výsledkem, ale bohužel se tak nějak nic neměnilo. Hru jsme vyrovnali, ale šancí ani jeden tým už příliš neměl. A když už nějakou někdo proměnil, my jsme to rozhodně nebyli. Musíme si to společně probrat, vyříkat, poučit se a tak trochu i zapomenout,“ doplnil kouč Vodrážka poněkud zklamaně.

Karlovy Vary - Petřín Plzeň 7:1

Branky: Kolařík 2, Prágr 2, Debellis, Farid - Demeter. Sestava Petřína: Suchý (46. Edelman) - Klich, Vinkler, Kohout, Provod, Lisý, Zajíček, Heller, Gavrylovskyy, Demeter, Bílik. Střídali: Štefl, Fikrle.

Přestřelka v Tachově byla úspěšná

Ve druhém utkání v Tachově jeho tým, za který však nastoupili úplně jiní hráči než čtyři hodiny předtím v Karlových Varech (příprava Petřína probíhá vždycky společně s kádrem áčka i béčka) v obraně rovněž nebyl nejpevnější skálou mohutného pohoří, když inkasoval čtyři góly. Ale domácímu celku dokázal vstřelit o jednu branku víc, a tak zvítězil těsně 5:4.

Pokračují v zimní krasojízdě, fotbalisté Přeštic skolili další třetiligový tým

„Domácí nás zase potrápili a vždy, když už se zdálo, že už to bude náš zápas, tak se pokaždé vrátili do hry. Na ten poslední pátý zásah už ale nestačili odpovědět a my jsme si odvezli velmi příjemnou výhru,“ potěšilo trenéra divizního celku.

FK Tachov - Petřín Plzeň 4:5

Branky: Hána, Roháč, Umanskyi, P. Kořínek - Kotěšovec 2, Krystl 2, Jílek. Sestava Petřína: Zíma - Černický, Zoubek, Trojovský, Voves, Tětek, Fikrle, Štefl, Krystl, Kotěšovec, Škarda. Střídali: Jílek, Šulc.

Nyní čekají Petřín tréninky ještě v pondělí, úterý a ve středu, pak hráči dostanou pětidenní volno. Další přípravné zápasy hraje družina hlavního trenéra Radka Vodrážky v neděli 20. února proti Kladnu a rezervnímu celku z Přeštic. A to na domácí umělce na Slovanech.

Rokycanské fotbalisty potrápil silný vítr, o výhru přišli v posledních vteřinách