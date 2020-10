„Utkání mělo zvláštní atmosféru. Ačkoliv se to nezdá, diváci i na amatérských fotbalech hodně chybějí. Vyhráli jsme, ale s výkonem spokojený být úplně nemohu. Soupeř dobře bránil, v určitých pasážích byl nebezpečný. Rozhodli jsme dvěma slepenými góly v závěru prvního poločasu,“ uvedl trenér Přeštic Stanislav Purkart.

Poločas: 3:1. Branky: 5. Mudra, 39. Arzberger, 43. Skála, 90+2. Přibáň – 36. Künstner. Rozhodčí: Holakovská. ŽK: 1:2. Diváci: Hráno bez diváků.

Přeštice: Šampalík – Duchek, Böhm, Chocholoušek, Skála, Přibáň, Mudra (87. Petr), Sedláček (69. Bešta), Arzberger (69. Pecháček), Beránek (83. Martin Patrovský), Kraml (87. Kulhánek). Trenér: Stanislav Purkart.

Doubravka: Janiš – Nový, Světlík, Künstner, Trojanec, Roubal, Suk (46. Drtil), Novák, Šural, Fleissig (80. Luhový), Marek Patrovský (76. Boček). Trenér: Zbyněk Kočí.

Rokycany – Beroun 0:0

„Předvedli jsme jeden z nejhorších výkonů. Dle statistik jsme za celý zápas ani jednou nevystřelili na branku, ale přesto máme dva body. Z tohoto pohledu jsme dokázali maximum. Bohužel na naší hře se znatelně projevilo, že nám chybělo několik konstruktivních hráčů. Bez nich jsme vůbec nevěděli, jak vyzrát na Beroun, který vycházel z hlubokého bloku. Zachránil nás také gólman Houdek, který chytil několik šancí soupeře, a navrch zlikvidoval v penaltovém rozstřelu hned první dva pokutové kopy soupeře,“ hodnotil duel kouč Rokycan Milan Dejmek.

PK: 3:1. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 0:1. Diváci: Hráno bez diváků. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Jan Hereit, Procházka, Plzák, Vaščák, Kroc (80. O. Lang), Ineman, Koranda (71. Lehký), Laubr (61. Stejskal), Denk. Trenér: Milan Dejmek.

Mýto – Hořovice 4:3

„Byly to nervy. Dobře jsme začali a dostali jsme se do vedení. Bohužel pak jsme přestali hrát a soupeř toho využil. Druhou půli hrály sice Hořovice dlouhou dobu v deseti, ale nám to příliš nepomohlo. Nedokázali jsme uklidnit hru a dohrát zápas bez potíží. Důležité ale je, že jsme získali tři body,“ řekl po utkání trenér Slavoje Mýto Luboš Vašica.

Poločas: 2:1. Branky: 7. Lávička, 37. Růžička, 53. Vileta, 80. Frizoni – 28. Mach, 61. Hlídek, 66. z penalty Mach. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 1:5. ČK: 0:1 (58. Bělohlávek – Hořovice). Diváci: Hráno bez diváků. Sestava Mýta:Vild – Marek Brož, Růžička, Martin Brož, Brudna, Štych (46. Grambal), Lávička, Buršík (60. Pfeifer), Vileta (83. Zajíček), Frizoni (87. Melka), Jiří Hereit (60. Staněk). Trenér: Luboš Vašica.

Klatovy – Petřín ODLOŽENO

„Sobotní utkání s Petřínem je z důvodu bezpečnosti hráčů zrušené,“ napsal mimo jiné klatovský klub na svých facebookových stránkách už ve čtvrtek večer.

Ostatní výsledky 8. kola: Mariánské Lázně – Soběslav 4:2 (3:0, 13. a 50. Braun, 27. Lukáš, 30. Popovič – 67. Vaněk, 90. Bouchal), Katovice – Hvězda Cheb 3:5 (1:3, 10. a 67. Kadula, 57. Požárek – 18., 38. a 75. Sláma, 6. Komberec, 56. Anděl), Lom – Sedlčany 3:0 (1:0, 36. vlastní Řehák, 60. Novák, 64. Kadlec), České Budějovice B – Jindřichův Hradec odloženo.