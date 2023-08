Už to vypadalo na to, že fotbalisté rezervy Domažlic budou čekat na první výhru i po třetím kole divizní skupiny A. Svěřenci trenéra Štěpána Hirschla dlouho prohrávali s Komárovem rozdílem jedné branky. V poslední desetiminutovce ale domácí vstali z popela a dvěma brankami otočili duel na svoji stranu.

TJ Jiskra Domažlice B – FK Komárov 2:1

„Tři body jsme opravdu už potřebovali. Prvních třicet minut bylo vyrovnaných, pak jsme dostali takový hloupý gól. Následně jsme se ale zlepšili, což pokračovalo ve druhé půli. Povedlo se nám to v závěru skóre otočit, kdy kluci ze sebe vydali zbytky sil. Přesto jsme měli ještě štěstí, když trefili hosté tyč,“ cítil úlevu po prvním vítězství trenér béčka Domažlic Štěpán Hirschl.

Poločas: 0:1. Branky: 81. Soběhart, 89. z penalty Janča – 17. Lukavský. Rozhodčí: Pekař. ŽK: 2:0. Diváci: 150. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Strolený – Hojda (81. Voves), Sojka, T. Korelus, Sedláček (30. Staněk), Vlček, Černý, J. Korelus (54. Soběhart), Copák, Janča, Bílik. Trenér: Štěpán Hirschl.

FK Baník Sokolov – SK Klatovy 1898 3:1

„Můj názor je ten, že jsme narazili na velmi kvalitního soupeře, který věděl, co chce hrát. Jeho hra dopředu měla kvalitu a náběhy útočných hráčů i přihrávky byly systémové věci, které měl soupeř nacvičené. Na druhou stranu jsme to domácímu týmu dost usnadnili, protože jsme nechávali spoustu prostoru na tyto náběhy nebo samotnou kombinaci. Utkání mohlo skončit i vyšším rozdílem, ale náš gólman Valeš chytil další tři tutovky soupeře,“ uznal pár hodin po zápase značně zklamaný klatovský fotbalista Martin Janda.

Poločas: 2:0. Branky: 41. a 84. Kubinec, 27. Komberec – 76. Velfl. Rozhodčí: Bohata. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (63. Ferko). Diváci: 120. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Janota, J. Mareš (46. Velfl), Presl (66. Holík), Ferko, Lávička (72. Javorský), Janda, Krejčiřík, Prokop (66. Barborka), Vaněk (46. Málek), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.

SK Hořovice – FC Rokycany 1:0

„Mám takové rozporuplné pocity. Utkání se hrálo ve velkém tempu do doby, než horko udělalo své a hráči už pak padali na hubu. Na obou stranách bylo málo šancí, domácí měli o nějaké dvě víc. Hořovice byly lepší v první půli, my jsme ale po pauze zabrali a vyrovnali hru. Bohužel jsme naše příležitosti nevyužili,“ litoval rokycanský kouč Michal Veselý.

Poločas: 1:0. Branka: 27. Wacker. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 2:3. Diváci: 200. Sestava FC Rokycany: Houdek – Horvát (46. Lehký), Matas, Rybař, Ryba (59. Michal Nový), Jan Hereit, T. Zajíček (73. Domingues), Laubr, Procházka (59. Karlíček), Černý (73. Holek), Pražský. Trenér: Michal Veselý.

SK Petřín Plzeň – SK SENCO Doubravka 1:1

Domácí tým měl v derby navrch, doubravecký Luhový však výbornými zákroky zachránil svému týmu remízu. „Jsme enormně zklamaní. Vzhledem k průběhu zápasu je pro nás bod obrovská ztráta. Byli jsme lepší a vypracovali si snad sedm gólových šancí, trápíme se ale v koncovce. Včetně pohárového zápasu jsme vstřelili ve čtyřech zápasech čtyři branky, což je hrozně málo. Doubravka může děkovat Luhovému, který ji vychytal remízu,“ byl zklamaný petřínský kouč Radek Vodrážka.

„Petřín byl v první polovině lepší. Penalta byla možná za mě trochu přísnější, ale beru to. Naše hra se zlepšila po změně stran, kdy jsme prostřídali a změnili jsme rozestavení. Pak jsme naopak byli aktivnější my, v závěru jsme tak měli tlak, nějaké standardky… Domácí naopak hrozili z rychlý brejků. Za mě to byla spravedlivá remíza,“ hodnotil duel lodivod Doubravky Pavel Vaigl.

Poločas: 1:1. Branky: 15. z penalty Demeter – 42. Blažek. Rozhodčí: Izugrafov. ŽK: 2:2. Diváci: 360. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Demeter (83. Maxa), Lisý, Flachs (83. Vanc), Treml, J. Vodrážka (61. Vinkler), Mudra, Klich, Lukáš Nový (61. Šimáně), Kohout. Trenér: Radek Vodrážka. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Martin Nový (46. D. Novák), Krejčí, R. Novák, Mlynařík (73. Kalina), Česák, Petr Zajíček, Blažek (66. Hendrych), Roubal, Fleissig (46. Martin Patrovský), Uzlík (73. Ungr). Trenér: Pavel Vaigl.

FK Příbram B – FK Tachov 2:1

„Odjížděli jsme smutkem, protože jsme rozhodně měli na to, abychom si nejméně bod odvezli. Brzy jsme sice inkasovali a soupeř byl více na balonu, i tak jsme si ale vypracovali větší množství šancí. Bohužel jsme proměnili jen jedinou. S blížícím se koncem zápasu byla cítit na domácích hráčích nervozita, ale nic nám tam už nepadlo. I tak musím pochválit kluky za výkon. Chybělo nám pět hráčů ze základní sestavy. Pokud ale budeme takhle pokračovat, výsledky se dostaví,“ věří svému týmu tachovský trenér Jaroslav Pták.

Poločas: 1:1. Branky: 5. Androniku, 51. Nkwinga – 20. Semenov. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Sestava FK Tachov: Langr – Bulaiev (87. Sloup), Semenov (75. Nieves), Umanskyi, Mráz, Viterna, Kořínek, Šoul, Vejvoda, Sláma (88. Brejcha), Frank (75. Horvát). Trenér: Jaroslav Pták.

