Fotbalisté Petřína se připravují na jarní část divizní soutěže a v sobotu sehráli dva přátelské zápasy.

Petřín Plzeň - Nýrsko | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Na umělé trávě na Slovanech si svěřenci trenéra Radka Vodrážky poradili nejprve s Nýrskem 5:2. Poté zdolali i druhého účastníka krajského přeboru Chotíkov 2:0. „Zápasy splnily to, co jsme od nich čekali. Trápí nás zatím produktivita, ale jinak to bylo dobré. Jsem také rád, že se nám zatím vyhýbají v přípravě zranění,“ těšilo trenéra Petřína Radka Vodrážku, jehož svěřenci sehrají další utkání ve středu, kdy se střetnou s Bolevcem.