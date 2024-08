A snaží se naplňovat odkaz svého předchůdce Jiřího Šámala, který zemřel na podzim 2021 v necelých padesáti letech na zákeřnou nemoc ALS. „On mě požádal, abych mančaft převzal. I kvůli němu jsme to chtěli k postupu dotáhnout,“ připomněl Paul legendu. Jistě i Jiří Šámal se ve fotbalovém nebi radoval.

Vejprničtí však hned věděli, že je čeká v létě hodně práce. Tým lehce doplnili, přišli čtyři noví hráči, do každé řady jeden (Bejdák, D. Novák, Nedvěd, Lank), ale dál hodlají spoléhat na ty, co si divizi vykopali. „Hned po postupu jsem řekl, že všichni mají právo a svým způsobem i povinnost si divizi zahrát, když se o ni zasloužili,“ potvrdil, že jinak zůstává kádr pohromadě.

Trápí ho však zranění opor, dlouhodobě jsou mimo hru brankář Vavrík a záložník Svoboda, hned v úvodu letní přípravy se zranili Bayer s Kouřilem. „Všechno to jsou hráči ze základu,“ litoval Paul.

Do divize jde s respektem. „Na příkladu Tachova, který přeborem prošel jako nůž máslem, ale z divize po roce sestoupil, vidíme, že to bude těžké. Podobně předtím dopadla i Horní Bříza,“ připomněl osud nováčků z kraje.

V první řadě tak myslí na záchranu. „Nůžky mezi divizí a krajem se rozevírají stále víc. Je to obrovský skok. Já bych záchranu považoval za podobný úspěch jako postup,“ naznačil Lukáš Paul.

Ostatně před minulou sezonou o postupu ani nemluvili, ale drželi se na čele přeboru. A ve chvíli, kdy tři kola před koncem porazili největšího konkurenta béčko Petřína, začali o tom uvažovat. „Tam se to zlomilo. Říkali jsme si, že jsme blízko, že už to musíme dát. Ale teprve pak to byly nervy,“ mohl už se teď mladý trenér usmívat. „Ale dali jsme to a jsme v divizi. Hodně důležité bude, jak se nám povede do soutěže vstoupit. Chtěli bychom těžit z nováčkovské euforie,“ potvrdil s tím, že hodlá sázet na pevnou defenzivu. „I když víme, že to bude proti kvalitním a zkušeným soupeřům složitější než v přeboru,“ dodal.