Zatímco na podzim fotbalisté SK Klatovy 1898 (červení) soupeře z plzeňské Doubravky (hráči ve žlutém) porazili 2:1, v sobotní odvetě hrané v rámci 25. kola divize A padli 2:4.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Až v 17. minutě poprvé zahrozili také domácí fotbalisté, a to hned dvakrát během pěti sekund. A při klatovském týmu stáli všichni svatí, protože Doubravka dvakrát trefila tyč. Obzvlášť dorážka Roubala volala po gólu a snajpr plzeňskému týmu si právem schovával hlavu do dlaní.

O chvíli později se ve velké příležitosti ocitl Jan Zajíček, ale na přízemní centr z pravé strany jen těsně nedosáhl. Pohledný fotbal z obou stran pokračoval i nadále a šanci měli znovu domácí, ovšem jeden z jejich útočníků prováhal správný okamžik k zakončení a klatovská obrana se stačila zformovat.

Ve 28. minutě se skóre měnilo poprvé. Z dobrých 25 metrů napřáhl ke střele Jan Zajíček a tvrdým pokusem k tyči otevřel skóre – 0:1. Tým z města pod Černou věží se ovšem z vedení neradoval dlouho, protože ve 39. minutě utekl obraně Uzlík a při zakončení zachoval chladnou hlavu – 1:1.

Jenže stejně jako se dlouho neradovali Klatovští z vedoucí branky, se domácí borci neradovali z vyrovnání. V poslední minutě prvního poločasu byl totiž ve vápně faulován Jan Zajíček, který následně proměnil penaltu a vstřelil svůj jednadvacátý gól v sezoně. Nikdo na tom v soutěži není lépe.

Po změně stran úřadovali plzeňští fotbalisté

Druhý poločas začali aktivněji domácí a odměnou jim byl vyrovnávací gól, který dal znovu Matyáš Uzlík. O chvíli později mohla Doubravka skóre otočit, jenže Valeše zachránilo břevno a poté také pohotový obránce na brankové čáře. Pak dostal klatovský Michal Lukeš míč za záda gólmana SENCA Jakuba Luhového, ale rozhodčí jej neuznal, protože předtím viděl na brankáře domácích faul.

A tak trestali Plzeňští. Do úniku se dostal na pravé straně aktivní Matyáš Uzlík, jenž zkompletoval hattrick, ale hlavně poslal svůj tým poprvé v zápase do vedení. To Plzeňané udrželi až do konce, v první minutě nastavení navíc přidali čtvrtou branku zásluhou střídajícího Vacaty. Klatovští fotbalisté tak nenavázali na podzimní vítězství z domácího hřiště 2:1 a v sobotu na Doubravce prohráli..

„Oboustranně moc pěkný zápas, který jsme rozhodli ve druhém poločase, kde jsme podle mě měli více sil než hosté. Všichni kluci zaslouží velkou pochvalu. Především pak mladík Uzlík, který dal hattrick. Prosadil se i další střídající dorostenec Lukáš Vacata a vzadu předvedl ve třiačtyřiceti letech skvělý výkon David Novák,“ pochvaloval si trenér Doubravky Zbyněk Kočí.

„Za výkon ve druhém poločase jsme si zasloužili prohrát. V něm jsme totiž vůbec nechtěli běhat," utrousil zklamaný trenér Klatov Michal Hoffmann.

SK SENCO Doubravka - SK Klatovy 1898 4:2

Poločas: 1:2. Branky: 39., 56. a 60. Uzlík, 90+1. Vacata – 28. a 44. z penalty Jan Zajíček. Rozhodčí: Talpáš – Melničuk, Coufal. ŽK: 0:1 (82. Aizner). Diváci: 125. SK SENCO Doubravka: Luhový – Roubal, Světlík, Krejčí, Česák (55. Künstner), Nový, Novák, Uzlík (80. Vacata), Trojanec, Patrovský (80. Fleissig), Šural (65. Kalina). Trenér: Zbyněk Kočí. SK Klatovy 1898: Valeš – L. Marek (83. Mareš), M. Marek (61. Aizner), Mészáros, Zajíček, Krejčiřík, Brabec, Sojka (86. Barborka), Lukeš, Presl, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.