„Zápas byl hodně ovlivněný větrem. Kdo hrál proti němu, měl velkou nevýhodu. My jsme vedli 2:0, ale soupeř, který byl hodně pohyblivý a kvalitní, na konci prvního poločasu vyrovnal. Pak jsme vedli 3:2, Komárov opět srovnal, ale na naší čtvrtou branku už nedokázal reagovat. Celkově zápas splnil účel, ale kdyby bylo lepší počasí, byla by to z naší strany jistě kvalitnější podívaná,“ řekl chvíli po zápase trenér vítězného SK SENCO Doubravka Zbyněk Kočí.

V příštím zápase vyzve jeho družina Slaný, patnáctý tým divizní skupiny B. Hrát se bude v sobotu opět v Plzni. Úvodní výkop je v jedenáct hodin.

V silném větru viktoriáni neuspěli. Nezasloužili jsme si prohrát, tvrdí Parlásek