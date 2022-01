Po dlouhé době navíc mohou Doubravečtí kompletně trénovat tak, jak jsou zvyklí. „Opustili jsme od individuální přípravy. Teď, když to jde, trénujeme znovu hromadně. Něco jsme si odběhali společně, ale jinak se snažím, aby byli kluci s míčem a celkově aby to bylo pestřejší. Fyzičku stále trénujeme, směřujeme to však už k tomu hřišti,“ upřesňuje plzeňský lodivod.

PODÍVEJTE SE: Výhra v krutém mrazu. Divizní Doubravka uspěla na hřišti Motorletu



V kádru momentálně nemá již Marka Patrovského. Ten na sebe upozornil na podzim dobrými výkony podpořenými osmi brankami, ale aktuálně zkouší štěstí ve třetí lize v dresu Králova Dvora. „Královák si ho vyzkouší a v půlce února si řekneme, zda to je na třetí ligu, nebo ne. Když se vrátí, odehraje normálně jaro s námi. Jinak tam žádné velké změny nejsou. Začal s námi nově trénovat Tomáš Roubal, ale to se teprve uvidí, zda u nás zůstane,“ uvažuje Kočí o angažování bratra Lukáše Roubala.



Útočník Tomáš Roubal hrál dříve krajský přebor za Rapid. Podzimní část strávil v okresním přeboru v dresu Druztové.



Dosud sehrála Doubravka tři přátelské zápasy. V prvním remizovala s Královým Dvorem 1:1. „Klasický první zápas, kdy bylo ve hře obou týmů hodně nepřesností. Bylo znát, že soupeř zkoušel snad osm hráčů včetně Patrovského. My jsme se sice dostali do vedení, ale jinak jsme byli spíše zataženější. Nakonecz toho byla remíza. Pro nás dobrý výsledek,“ uznal doubravecký kormidelník.

FOTO, VIDEO: Další gólový uragán. Přeštice nedaly šanci diviznímu Ostrovu



Následně se střetla s Bolevcem, který po tuhém boji porazilo 2:0. A naposledy zdolalo Senco v Praze Uhelné sklady 3:1. Do začátku jarní části odehrají Plzeňané ještě čtyři duely.

„Po dlouhé době jsme to změnili, abychom nehráli se stejnými soupeři. S Komárovem jsme dřív hrávali. Naopak Slaný a Kladno působí v druhé divizní skupině. Uhelné sklady hrají krajský přebor a mám tam kamaráda, s nímž jsem hrával v Horažďovicích, zároveň je trénuje Zdeněk Šenkeřík. Bude to tak zajímavější,“ pokračuje Kočí, kterého mírně straší v Čechách eskalující koronavirová vlna.



„Snad se nás omikron tolik nedotkne a nebudou se odvolávat zápasy, pokud bychom museli my nebo soupeři do karantény,“ doufá trenér plzeňské Doubravky.



Program přátelských zápasů: 5. únor: Doubravka – Domažlice, 19. únor: Slaný – Doubravka, 26. únor: Doubravka – Komárov, 5. března: Doubravka – Kladno.

Mýto si poradilo s větrem i soupeřem. Zápas splnil účel, řekl trenér Vašica