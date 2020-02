Kromě několika dalších týmů z Plzeňska byli o víkendu v akci také fotbalisté plzeňské Doubravky, kteří na domácí půdě přivítali Olympii Březovou, sedmý tým FORTUNA divize B. Pohlednou partii nakonec ovládli jednoznačně 5:1.

Trenér Doubravky Zbyněk Kočí. | Foto: Deník / Martin Mangl

„Už v první minutě jsme dali úvodní gól a do poločasu přidali další. Na hráčích bylo vidět, že mají chuť do hry. Zejména do ofenzivy i do vápna. Celkově to byl velice kvalitní a pohledný fotbal. A to i ze strany Březové. Jen s tím rozdílem, že my byli produktivní, my dávali góly,“ komentoval vysokou výhru trenér doubraveckého družstva Zbyněk Kočí.