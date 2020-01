První poločas mrazivého utkání nabídl jednu branku. Tu měl na svědomí navrátilec z Německa Samuel Těžký, jenž po zbytečném faulu na Lukáše Roubala proměnil pokutový kop. „Samuel odehrál výborné utkání,“ chválil svého svěřence trenér Kočí. Nutno však podotknout, že penaltové situaci předcházel zhruba metrový ofsajd.

Ve druhém poločase domácí borci přidali další dva góly. Trefili se aktivní Roubal a Bohdan Shklyarskyy. „Bylo vidět, že oba týmy šly do zápasu z plné zátěže. Ale jsme spokojení, všichni hráči odehráli alespoň sedmdesát minut,“ doplnil trenér Kočí.

Utkání krátce zhodnotil i vejprnický kouč Jiří Šámal. „Zápas splnil přesně to, co měl. Zahráli jsme si a nikdo se nezranil. To vidím jako velké pozitivum. Do sedmdesáté minuty to byl navíc podle mě celkem vyrovnaný zápas. Pak se už naplno projevila kvalita Doubravky, která vyhrála zaslouženě, “ říkal po zápase trenér Vejprnic, jenž dal v utkání příležitost zejména mladíkům.