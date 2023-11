Začínal jste v základu, z něhož jste postupně trochu vypadl a hrál i za béčko. Jak jste to vnímal? Začátek sezony se mi nevydařil dle mých představ a dostlali tak šanci další kluci. V létě přišlo několik nových hráčů a konkurence se tak ještě zvedla. O post v základní sestavě se tak budu muset zase teď poprat.

Dařilo se vám na obou frontách, v áčku a béčku. Jak hodnotíte polovinu sezony? V kabině panuje spokojenost. Všichni jsme rádi, že hrajeme o ty nejvyšší příčky, tak snad to potvrdíme i na jaře.

Slyšel jsem, že na dokopné tekla tequila proudem. Vydařila se rozlučka s vydařeným podzimem? To víte správně. Dokopnou jsme měli v Panchos a rozhodně se povedla. Všichni jsme jí i přežili, i když to nebylo snadné (smích).

Během podzimu jste vystřídal řadu postů. Proti Mýtu, kdy jste vstřelil dvě branky, jste hrál ofenzivního záložníka. Kde se cítíte nejlépe?

Docela mi to proti Mýtu vyhovovalo. Ze začátku jsem hrál levého beka, pak i výše na levé straně. Ale je mi to nějak jedno, kam mě trenér dá.

Od trenéra Vodrážky vím, že si od trénování příliš neodpočinete ani v prosinci. Jste už zvyklý na jeho dril?

Za ta léta na Petříně jsem si na tréninkové tempo určitě zvykl. Pokud na jaře chceme hrát o ty nejvyšší místa v obou soutěžích, musíme se všichni udržovat v té nejlepší kondici. V prosinci nás čekají tréninky dvakrát týdně, ostrá příprava začne začátkem ledna.

Blíží se Vánoce a konec roku. Jak se na to těšíte?

Těším se na pohodu, kterou svátky přináší. Určitě nebude chybět cukroví, bramborový salát a řízky. K tomu relax u pohádek a čas strávený v rodinném kruhu.

V devatenácti působíte v divizi a předpokládám, že časem budete pošilhávat po vyšších metách. Jaké jsou vaše cíle?

Žádné dlouhodobě cíle si nedávám, koukám stále na aktuální sezonu. Teď se chci každopádně znovu probojovat do základní sestavy áčka a pravidelně hrát. Zároveň, když to máme tak dobře rozehrané, chtěl bych vyhrát s Petřínem divizi i krajský přebor.

Jak velkým lákadlem je třetí liga?

Byly by to enormně cenné zkušenosti pro další kariéru, a to pro mě, tak i pro všechny kluky. Zatím ale k tomu vede dlouhá cesta. Divize je nesmírně vyrovnaná soutěž, každý tým má svou kvalitu. Musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Určitě ale můžu slíbit, že budeme chtít uspět.

S fotbalem jste začal na Doubravce, pak ses přes Rapid jste se dostal na Petřín. Docela zajímavá cesta v tak mladém věku…

Na SENCU jsem začal v pěti letech, ale vztahy tam tenkrát nebyly úplně dobré. Tak jsme se s několika spoluhráči přesunuli na Rapid, kde byla fajn parta. Na Rapidu jsem hrál i za krajský výběr. V U14 jsem se dostal i do přípravy s Viktorií Plzeň. Následně mě trenér Viktorky doporučil na Petřín. Každý klub mi ale dal něco, skvělé kamarády, kvalitní trenéry a kladný vztah k fotbalu.

