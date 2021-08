„K fotbalu mě přivedla celá moje rodina. Děda hrál a trénoval fotbal přes třicet let, takže ze mě chtěl mít fotbalistu už od plenek. Největší zásluhu na mojí kariéře fotbalisty ale mají mí rodiče. Bez jejich podpory bych tam, kde jsem dnes, rozhodně nebyl,“ říká upřímně dvacetiletý fotbalista.

Důležitý člen přeštického klubu začínal s fotbalem na Klatovsku. Ale brzy jeho kariéra nabrala zcela jiný směr. „V jedenácti letech jsem odešel do mládeže 1. FK Příbram. Tam jsem prožil úžasné roky a poznal lidi, které mám ve svém životě i teď,“ líčí.

Sebastien Böhm.Zdroj: archiv Deníku

V dorosteneckém věku pak vytáhlý plejer odešel do Mladé Boleslavi. „I tam jsem prožil nezapomenutelnou část svého života. Bohužel jsem se na konci dorostu nepohodl s trenérem a z klubu jsem odešel právě do Přeštic, kde teď působím už dva roky,“ pokračuje Böhm.

Jeho angažmá na jihu Plzeňska ale razantně ovlivnila pandemie koronaviru. Oba předchozí ročníky se kvůli ní totiž nedohrály. „Myslím si, že pandemie poznamenala úplně každého. Mrzí mě, že se obě předešlé sezony nedohrály, protože jsme byli pokaždé hlavní adepti na postup. Nicméně věřím, že to zvládneme i potřetí za sebou a konečně se budeme radovat,“ přeje si mladík.

Ačkoliv bere situaci ohledně předčasně ukončených dvou sezon tak, jak je, sám přiznává, že fotbalové radosti si příliš neužil. „Bylo to pro nás velmi demotivující. Pro postup do třetí ligy jsme dělali maximum, měli jsme výborné výsledky a kvůli pandemii se náš hlavní cíl nepodařilo splnit,“ smutní. „Na druhou stranu je to pro nás teď velká výzva. Vyhrát divizi třikrát za sebou, byť dvakrát neoficiálně, se jen tak někomu nepovede,“ ví Böhm.

Sebastien Böhm.Zdroj: archiv Deníku

Pak se ale za fotbalovou dobou temna ještě lehce vrátil. „Miluji fotbal, takže předchozí dvě sezony byly pro mě strašným utrpením. Ale i když mi možná trochu chyběla motivace, snažil jsem se alespoň nějakým způsobem udržovat v kondici,“ popisuje a doufá, že nadcházející fotbalový ročník amatérských soutěží už nic nepřeruší.

Ani covid. „Myslím si, že jediní, kdo může následující sezonu opět přerušit, jsme my lidé. Záleží, jak se budeme chovat a jakou zodpovědnost a přístup směrem ke covidu budeme mít.“

Ale kdyby přece jen došlo na nejhorší a sezona se znovu přerušila, Böhm by byl před každým zápasem ochotný podstupovat testy. „Klidně, kdybychom měli šanci ročník dohrát,“ prohlašuje.

Cílem mladého fotbalisty i týmu je postup. Tak, jako tomu bylo v obou uplynulých sezonách. Sám ale ví, že cesta až na vrchol fotbalové pyramidy úspěchů nebude procházkou růžovým sadem.

Sebastien Böhm.Zdroj: archiv Deníku

„Myslím si, že soupeři se proti nám budou chtít vytáhnout, takže i z tohoto pohledu bude letošní sezona za poslední tři roky asi ta nejtěžší. Ale jestli chceme postoupit, což opravdu chceme, musíme to všechno zvládnout,“ tvrdí Sebastien Böhm, jenž si pochvaluje, že může být v týmu s exligisty Matějem Končalem a Davidem Štípkem. „Kluci do týmu přinesli obrovskou kvalitu a určitě budou velkými posilami,“ má jasno.