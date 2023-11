Před jarní částí si tak vydatně vylepšili pozici do nadcházejících záchranářských soubojů. U nich však už nebude dosavadní trenér Jaroslav Pták.

„Poslední dobou jsem cítil, jak mi tréninková a zápasová pravidelnost bere radost a energii, kterou k tomu potřebujete. Tahle práce není jen o samotných trénincích a zápasech, a už mne to prostě vyčerpávalo. Byl jsem u týmu skoro pět let, postupovali jsme každý rok do vyšší soutěže, až do divize. Úžasná jízda, ale nastal čas to předat někomu jinému,“ vysvětlil svůj krok zkušený lodivod.

Petřín v dohrávce zdolal hladce Tachov a přezimuje druhý