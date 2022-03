„Absolvovali jsme myslím velmi dobrou přípravu a prohra s Hořovicemi nás velmi mrzela. V týdnu jsme si řekli, že musíme prohru odčinit, což se nám naštěstí povedlo,“ těšilo Jakuba Luhového. Ten se v zápase zapotil především ve druhé půli, kdy si po vyloučení v deseti hrající Petřín vypracoval několik slušných příležitostí.

FOTO: Taktika Doubravky slavila úspěch, lídr z Přeštic přehrál Rokycany

„Soupeř druhou půli už víceméně kopal jen dlouhé balony, což se týkalo i standardek. Tudíž nějaká ta šance musela přijít. Naše defenzivní práce fungovala na jedničku a navíc jsme měli i kousek štěstí,“ uznal odchovanec Viktorie Plzeň, který mohl paradoxně inkasovat po nečekaném nedorozumění ve vlastním vápně. Se stoperem Davidem Novákem se nemohl Luhový dohodnout, kdo odkopne míč, až z toho byla málem tutová šance Petřína.

„To byla situace, kdy se divák musel chytat za hlavu, co tam provádíme. Chtěl jsem Davidovi pomoct, protože to měl na levou nohu, i když u Davida není rozdíl pravačkou a levačkou (smích). Měl jsem to ale nechat na něm. Nakonec to ale dobře dopadlo a kuriózně po rohu obdržel Petřín červenou kartu,“ popisoval Luhový celou situaci, který si užil plzeňský souboj.

Ještěže máme kolonku jen pro hattrick, směje se čtyřgólový Heller

„Derby má vždy jiný náboj, než zápas s týmem mimo Plzeň. Je pravda, že mnoho fotbalovosti se v zápase neodehrálo, ale i tak byl pro diváka atraktivní. Nechyběly emoce, góly, karty,“ vysvětloval Luhový, jenž chytá zároveň i futsal za Interobal.Protože u obhájce titulu plní aktuálně roli trojky, může například oproti Dušanu Künstnerovi nastupovat i do fotbalových klání. „Máme dva zdravé reprezentační brankáře, takže nejsem zatím omezen. Doufám, že budou nadále zdraví a dovedou Plzeň k dalšímu titulu,“ dodal Luhový.

Divizní Přeštice hostí Beroun. Krajský přebor nabídne bitvu tabulkových sousedů