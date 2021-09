/FOTOGALERIE/ Ostře sledovaný duel 6. kola fotbalové divize A přinesl vítězství domácích Přeštic, které nepustily po dobrém úvodu své vedení a porazily plzeňský Petřín 5:2.

6. kolo FORTUNA divize A: Přeštice (žlutí) vs. Petřín 5:2. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Přeštice – Petřín 5:2

„Pěkné utkání, které se muselo divákům líbit. Začali jsme dobře a vedli jsme o dvě branky, ale bohužel jsme si pak udělali zápas složitější, když jsme inkasovali, a Petřín se tak dostal do hry. Nakonec jsme to zvládli, ale na defenzivě musíme zapracovat. Na můj vkus inkasujeme příliš branek. Tentokrát se nám to naštěstí nevymstilo,“ upozornil přeštický kouč Stanislav Purkart.