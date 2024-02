Fotbalisté divizní Doubravky čekala v sobotu další přípravná zápasová prověrka. Po středečním střetu s plzeňskou Viktorií si tentokrát spravili vítěznou chuť, když porazili Ostrov 3:1.

Přípravné utkání Doubravka - Ostrov | Video: Zdeněk Soukup

„Opět dostali příležitost všichni hráči, které máme. Chceme s tím takhle pokračovat ještě nějakou dobu, abych viděl všechny kluky. Utkání splnilo, co jsme od něj očekávali. I přes naše vítězství to byl vyrovnaný zápas," řekl po utkání trenér Doubravky Pavel Vaigl, který tým ještě rozšířil i o jednoho staronového hráče.

Zdroj: Zdeněk Soukup

„Připojil se k nám i Dan Boček, který na podzim hrál za béčko. Trápili ho dlouhodobě nějaké zdravotní problémy, ale vypadá to líp. A pokud by byla možnost ho na jaře využít, určitě by nám pomohl," prozradil lodivod Doubravky

Další utkání sehraje Doubravka v sobotu, kdy od 10 hodin vyzve Horní Břízu.

Zdroj: Zdeněk Soukup