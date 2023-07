Klatovy čeká v přípravě šest zápasů. Zapojí se mladíci i dva borci z Rokycanska

„Já tento necelý měsíční úsek nepovažuji jako letní přípravu, ale spíš jako pokračování v jakémsi tréninkovém procesu. Do začátku sezony zbývá strašně málo času, a tak se musíme co nejdříve dostat do pohody," prohlásil trenér třetího týmu loňské divizní skupiny A Radek Vodrážka. Ten kromě zmiňovaných zkušených borců (Nový, Mudra) přivítá v přípravě i několik talentovaných mladíků z dorostu. Šanci v áčku dostanou Jan Flachs, Josef Hájek, Adam Urbánek a Jan Treml. „Tito kluci by to mohli všechno oživit," míní zkušený kouč.

Petřín v přípravě odehraje několik přátelských zápasů, ve kterých bude ladit formu na nový ročník FORTUNA divize A. První utkání sehraje už v sobotu od 10.30 proti divizní Březové, odpoledne si střihne ještě zápas s devatenáctkou Viktorie Plzeň. A další soupeři? Dukla Praha U19, Rapid Plzeň, Junior Strakonice.

O posledním červencovém víkendu navíc plzeňské mužstvo čeká předkola MOL Cupu s Hvězdou Cheb. O týden později už je na programu úvodní kolo nové sezony, ve kterém Petřín přívítá na domácím hřišti Rokycany.

„Nejbližší cíle? Dát se do pohody a porazit Cheb i Rokycany," přeje si Radek Vodrážka, který zároveň vyhlašuje útok na bednu. „My hodláme vyhrát každý zápas, ale to chce přece každý. Jen se to všichni bojí říct," přemýšlí nahlas nad opatrností stratégů divizních konkurentů. „Vloni jsme byli třetí, teď chceme výš - být druzí nebo první. Nic jiného nebereme," řekl petřínský kouč závěrem.

Plán přípravných zápasů fotbalistů SK Petřín Plzeň - sobota 15. července 10.30: SK Petřín Plzeň - Olympie Březová (hř. Ledce), 17.30: SK Petřín Plzeň - TJ Sokol Losiná (hř. Losiná), 18. července 17.00: SK Petřín Plzeň - FK Dukla Praha U19 (hř. Blšany), 20. července 18.00: SK Rapid Plzeň - SK Petřín Plzeň, 29. července 10.15: (předkolo MOL Cupu): SK Petřín Plzeň - FK Hvězda Cheb, 17.00: SK Petřín Plzeň - Junior Strakonice.

