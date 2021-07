Cíle Přeštic zůstávají stejné. Chceme postoupit do třetí ligy, hlásí Purkart

Do třetice všeho dobrého? Snad ano, ale i ne. Možná, že něco takového si před novým ročníkem FORTUNA divize A říkají v táboře fotbalových Přeštic. Parta okolo trenéra Stanislava Purkarta by ráda i potřetí za sebou v soutěži dominovala, ale zároveň se modlí, aby ani nadcházející fotbalový ročník nepřerušila (nebo předčasně neukončila) pandemie, která by týmu z jihu Plzeňska zmařila (zase) hlavní cíl – postup do ČFL.

Trenér Stanislav Purkart. | Foto: Vlaďka Štychová

„Musíme věřit tomu, že už se nic podobného opakovat nebude a sezona se konečně dohraje celá,“ doufá trenér Purkart, jehož cíle se nemění ani letos. „Na našem cíli pracujeme už třetím rokem, takže ani letos na ambicích nic neměníme. Chceme postoupit do třetí ligy,“ hlásí zkušený kouč. Cíle Přeštic zůstávají stejné.Zdroj: Deník/Martin Mangl Sám ale tuší, že letošní zápolení v divizní skupině A nebude pro jeho družinu jednoduchou záležitostí. „Určitě. Myslím si, že letos to bude pro nás ještě složitější. Velice silné bude béčko Českých Budějovic, kterému už „dorostl“ kádr, a pak také Lom, který vyhlásil vysoké cíle. Tyto týmy podle mého názoru moc bodů ztrácet nebudou, o to víc musíme vyhrávat i my,“ uvědomuje si kouč. Rokycany čeká v divizi těžký start, na úvod hostí ambiciózní Jihočechy Přečíst článek › K cestě za vysněným postupem by Přešticím měly pomoci také nové posily. Mezi ty nejvýraznější patří exligoví Matěj Končal s Davidem Štípkem. „Oba to jsou velmi kvalitní hráči. David už to prokazuje, Matěj má smůlu, že se do toho kvůli zranění dostává pomaleji,“ prozradil Stanislav Purkart. Přeštice ale kromě záložní řady posílily i na jiných postech. Do útoku přišel Marek Vohrna z Petřína a defenzivní linii vyztužili Filip Vacovský s Václavem Hegerem. „Poté, co z rodinných důvodů v áčku skončil stoper Honza Duchek, jsme museli takhle reagovat,“ vysvětlil situaci trenér Přeštic, jenž se během dlouhé přípravy s týmem zaměřoval nejen na kondici, ale i herní projev. Cíle Přeštic zůstávají stejné.Zdroj: Deník/Martin Mangl Ve většině případů nebyl vůbec špatný. Byly ale i zápasy, které vztyčily varovný prst. „Je třeba, abychom se na hřišti koncentrovali celou dobu a nepolevovali,“ narážel Purkart na duel s rezervou Domažlic, ve kterém jeho mužstvo vedlo už 4:0, ale o náskok málem přišlo (4:3). Teď už vzhlíží k prvnímu utkání na půdě Mariánských Lázní. „V předchozích dvou sezonách jsme tam vysoko vyhráli. Teď to podle mě nebude tak jednoznačné. Potřebujeme ale chytnout začátek soutěže, takže tam jedeme pro tři body,“ uzavírá odhodlaně. Věřím, že budeme nahoře, říká před startem divize šéf fotbalového Petřína Přečíst článek ›

