Chyba v Matrixu? Přijeli do Prahy, soupeř ale zrovna odjížděl na jiný zápas

V sobotu dopoledne přijeli do hlavního města, aby zde odehráli páté přátelské utkání v rámci zimní přípravy na jarní část divizní skupiny A. Vystoupili z vyhřátého autobusu do větrné matičky měst, zamířili si to směrem do kabin, ale pak se nestačili divit.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z archivu: Fotbalisté Rokycan (hráči v zelených dresech) přijeli do Prahy zbytečně. | Foto: Vlaďka Štychová

Fotbalisté pražské Aritmy, se kterými měli borci z FC Rokycany změřit síly, zrovna odjížděli do Berouna k jinému utkání s místním Unionem Český Lev. „Nepříjemnost. Na straně Aritmy došlo k chybě, utkání s námi prý měli v plánu odehrát až příští sobotu,“ vysvětloval rokycanský trenér Milan Dejmek. Turnaj ve stolním tenise vyhrál gólman Houdek. Teď jdou fotbalisté na Aritmu Ten ovšem bral nevšední situaci jako ze seriálu Okresního přebor s humorem. Nic jiného mu také nezbývalo. „Otočili jsme se a šli si zatrénovat,“ usmíval se. Z archivu: Fotbalisté Rokycan (hráči v zelených dresech) přijeli do Prahy zbytečně.Zdroj: Vlaďka Štychová Následně prozradil, že jeho družinu přípravná bitva s Aritmou skutečně čeká, a to v sobotu 26. února od 11 hodin na hřišti soupeře. Snad už to klapne… „Ještě teď operativně řešíme zápas s devatenáctkou Viktorie Plzeň. S ní bychom měli hrát ve středu od šesti nebo od půl sedmé večer doma v Husových sadech. Je to však teprve v jednání,“ poznamenal Milan Dejmek. Stále tak platí, že desátý tým podzimní části FORTUNA divize A odehrál v přípravě na jaro čtyři zápasy s bilancí dvou výher (Radnice 9:0, Tochovice 5:1), jedné remízy (Dobříš 1:1) a jedné porážky (třetiligová Slavia Karlovy Vary 1:4). Slavoj do Berouna nejede. V deseti lidech by to nemělo cenu, vysvětlil trenér