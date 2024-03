Na Doubravce zároveň přes zimní přestávku nelenili a přivedli tři nové hráče, čtvrtý by navíc měl ještě dorazit. „S posílením jsme spokojení. Z Mariánek přišli Skopový s Renzou. K nim ještě pak do útoku Šmíd z Holýšova a do prvního mistráku by se měl dotáhnout Vojta Černý z Domažlic,“ vypočítává zkušený trenér.K tomu může přičíst i návrat hráčů z marodky.

„Na podzim skončilo hodně utkání remízou. To bychom rádi na jaře změnili. Po tom bodu to přibývá strašně pomalu,“ je si vědom Pavel Vaigl.

Stoprocentně zdravý je už ofenzivní univerzál Lukáš Roubal, k dispozici je také útočně laděný Jakub Kule. Právě se střílením gólů mělo SENCO na podzim problém. To by se nyní mělo změnit. „Drobet jsme měnili herní styl. V přípravě jsme odehráli hodně zápasů, takže věřím, že to máme zažité a budeme připraveni. Chceme hrát na jaře ofenzivněji, nechceme čekat na to, co bude hrát soupeř, a to především v domácích zápasech,“ vysvětluje bývalý trenér třetiligových Domažlic.

Doubravka odehrála v zimní přípravě řadu přípravných zápasů. Porazila například Lam 3:1, Tachov 4:1, Viktorii Plzeň U19 2:1, Koloveč 9:0 a Ostrov 3:1. Zároveň se střetla i s plzeňskou Viktorií, s níž prohrála 0:11. Trochu nečekaná byla vysoká prohra 0:5 s německým Weidenem, který však potvrdil velkou kvalitu, jež se rovná u nás třetiligovým celkům.

„Samozřejmě každý chce v přípravě vyhrávat. Ale nelpím na tom tolik. Odehráli jsme ale dobrá utkání,“ říká Pavel Vaigl.

Doubravku čeká do jara náročný vstup, který může hodně napovědět o tom, kde se bude SENCO pohybovat v tabulce. „Máme na úvod těžké zápasy, jedeme do Českého Krumlova. Pak nás čeká derby s Petřínem a následovat bude béčko Domažlic. Doufám, že to dobře odstartujeme a brzy se dostaneme tam, kde chceme být,“ přeje si Vaigl.

Soupiska SK SENCO Doubravka Brankáři: Jakub Luhový (97), Jan Janiš (00). Obránci: Martin Nový (00), David Novák (79), Václav Světlík (93), Pavel Krejčí (91), Michal Mlynařík (94), Rudolf Novák (97), Jakub Blažek (89), Ondřej Kubička (04), Tomáš Zajíček (97). Záložníci: Lukáš Roubal (91), Lukáš Vacata (04), Petr Zajíček (00), Martin Patrovský (02), Václav Kovář (03), Daniel Skopový (98), Jakub Kule (04), Filip Renza (02). Útočníci: Matyáš Uzlík (03), Milan Ungr (96), Dušan Pinc (98).

Příchody: Skopový, Renza (oba Mariánské Lázně), T. Zajíček (Rokycany), Pinc, Šmíd, Černý (v jednání).

Odchody: Česák (Kaplice), Hendrych (Domažlice B), Fleissig (Rapid).

Trenér: Pavel Vaigl. Asistenti: Josef Michálek, Daniel Boček. Trenér brankářů: Karel Míčka.

Hudec: Nejvíc si vážím toho, že jsme vydrželi v tempu celých devadesát minut