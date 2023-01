„Cílem je konsolidovat mužstvo, aby se nerozuteklo, a pomalu ho připravovat na další sezonu, která bude nejspíše v krajském přeboru. Uvidíme, jak se to povede. Někteří hráči mají tendenci jít pryč, pokud by dostali nabídku. Šance na záchranu není moc velká, když určitě sestupují tři týmy,“ je si vědom trenér Horní Břízy Martin Löffelman, pod jehož vedením polykají jeho svěřenci od začátku ledna zimní tréninkové dávky.

„Trénujeme už tři týdny v domácích podmínkách na umělce. Kolem 10. února pak budeme odjíždět na soustředění do Soběslavi,“ prozradil zkušený kouč.Ten bude chtít se svým týmem trápit ostatní soupeře více, než tomu bylo v první polovině sezony.

Příprava? Nejsem spokojený. Jaro chceme v klidu dohrát, utrousil trenér Lhoty

„Budeme chtít hrát na jaře co nejlepší fotbal a nerozdávat ostatním body tak lacino, jak se to stávalo na začátku podzimu,“ vysvětloval Löffelman.

Hráčský kádr Horní Břízy dosud zároveň nedoznal žádných větších změn. „V jednání je příchod jednoho nebo dvou hráčů. Zatím ale všichni trénují ve svých klubech. Až časem se uvidí, jestli někdo bude cítit, že by ve svém klubu nehrál, a chtěl by tak jít k nám. Tichý se zranil na futsale a bude půl roku mimo. Takže se vrátil zpátky do Kaznějova. Jinak máme zatím stejný kádr jako na podzim,“ prozradil Martin Löffelman.

První přípravné utkání odehraje Horní Bříza v sobotu od 12 hodin, kdy hostí Město Touškov. O týden později se v sobotu utká na domácí umělce s Radnicemi.