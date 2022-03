Přitom nebylo jasné, že do utkání nastoupí.

„Měl jsem bolesti na hrudi, špatně se mi dýchalo. Proto jsem vyrazil v sobotu dopoledne k doktorce, kde mi natočili i EKG a něco se jim nezdálo, to mi nepřidalo,“ popisoval Václav Heger v týdnu po zápase.

„Teprve po konzultaci na dálku se známým lékařem, jsem k zápasu nastoupil, uklidnil mě. Ale ještě když jsem šel na rozcvičku, nebylo mi nejlépe,“ pokračoval hráč. „Moc mi pomohl klubový masér,“ doplnil s tím, že teď se v klidu vydá na kontrolu k lékaři.

O tom, že byste nenastoupil, jste nepřemýšlel?

Nepatřím k lidem, kteří by vynechávali zápasy, ale respekt tam byl. Jakmile mi to lékař posvětil, věděl jsem, že do toho půjdu. Nebál jsem se.

A nakonec jste sehrál klíčovou roli. Přešticím k výhře hodně pomohl váš vedoucí gól v 50. minutě…

To určitě. Ale už nástup do druhého poločasu jsme měli daleko lepší, v té první jsme hráli špatně. Mariánky mohly jít po naší chybě ve třicáté vteřině do vedení. Po přestávce jsme to zrychlili, přehrávali jsme je. Z toho pramenil i můj gól.

Svoboda vychytal nulu, ale krotí euforii. Musíme to znovu urvat, říká gólman

Pak jste přidal i druhý, oba padly po standardce?

Ten první byl odražený balon po standardce, křikl jsem na Martina Suchého a on mi to krásně posadil na hlavu. Druhý byl nohou po centru zleva, tomu trochu pomohl vítr, gólman to neodhadl a já jsem to dával do prázdné branky.

Střílení branek ale není zrovna vaše doména, že?

To není. Kluci se smáli, že bych měl zapracovat na oslavách. Ale kvůli těm pár gólům to nemá cenu. (úsměv) Když jich dám pět za sezonu, tak je to moc.

Za sezonu v Přešticích to byly vaše první góly?

Ne ne, na podzimu už jsem jednou skóroval, taky hlavou. Přicházel jsem jako stoper, ale trenér mě vysunul do středu zálohy, našel jsem se tam, rád jsem šel dopředu.

Koukal jsem, že jste byl i v kádru prvoligových Teplic?

Jojo, jsem sice z Františkových Lázní. Ale dostal jsem se do Teplic, kde jsem byl členem A-týmu, ale šanci jsem nedostal. Jen jsem byl v lize párkrát na lavičce.

Pak máte na kontě přes sto zápasů v nižších soutěžích v Německu…

Hrál jsem převážně Regionalligu. Zkoušel jsem to potom i výš. Byl jsem v Cottbusu, ale zranil jsem se. Potom tam byl ještě Erfurt, kde to taky nevyšlo.

Trenér Šilhavý nominoval na Švédy i dva viktoriány, Hejda se mu omluvil

A tak jste se rozhodl pro návrat do Česka?

Pak do toho přišel covid a já si říkal, jestli má cenu dál se takhle protloukat v Německu v poloprofesionálních soutěžích nebo se vrátit a zkusit civilní zaměstnání. Stejně bych to pak musel řešit a v 35 letech by to bylo daleko složitější.

Pracujete jako bankéř?

Ano, jsem firemní bankéř pro menší podniky a OSVČ.

A fotbal hrajete v Přešticích, kde se teď rvete o postup do ČFL, kterou jste si předtím zahrál za Sokolov. Měli byste na to?

Myslím, že jo. Na divizi jsou tady nadstandardní podmínky, ani v ČFL bychom se neztratili.