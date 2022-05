V předchozím utkání proti Chebu zapsal přeštický forvard hattrick. Výrazně tak pomohl k vysokému vítězství 6:0. „Hattrick mě moc potěšil, protože jsem byl dva měsíce zraněný a teď už se konečně cítím na sto procent,“ překonal Arzberger své zdravotní potíže.Ten v letošní sezoně vstřelil několikrát dvě branky v zápase, třetí mu však vždy unikla.

„Poslední hattrick jsem dal v minulé sezoně proti Mariánským Lázním. Od té doby zůstalo vždy jen u dvou gólů. Trochu mě vždy zamrzelo, že jsem jeden ještě nepřidal,“ přiznal odchovanec plzeňské Viktorie.

Proti Chebu navíc vstřelil jednu kuriózní branku. Brankář soupeře při odkopu trefil svého obránce, balon se odrazil právě k Tomáši Arzbergerovi, který ho z vápna lehce uklidil do prázdné branky.„Popravdě jsem nikdy takovou situaci nezažil. Byl to gól prakticky zadarmo,“ řekl mladý útočník, jenž byl hned po třetí brance vystřídán.

„Myslím, že jsem měl spíš štěstí a stihl to dovršit, než to, že by mě trenér kvůli tomu vystřídal,“ přemýšlel Arzberger.Ten věří, že Přešticím už letos dlouho vytoužený postup neunikne.„Jsem stoprocentně přesvědčený, že už to konečně dotáhneme do zdárného konce a zároveň do nového začátku,“ těší se na třetí ligu přeštický hráč.

Vedoucí tým divize má na jaře skvělou fazonu a dosud neztratil ani bod. V sezoně navíc stále neprohrál. „Myslím, že máme stále stejně nastavenou hlavu. A jdeme si za svým. Někdy se stane, že lehce klopýtneme. Neprohrát takovou dobu je ale skvělá bilance,“ dodal Arzberger.

