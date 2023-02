Viktoriáni vyrazili do Německa. Výborné utkání, skvělý soupeř, kvitoval Parlásek

Fotbalisté rezervního výběru plzeňské Viktorie vyrazili k dalšímu utkání zimní přípravy do Německa, kde se v sobotu na umělé trávě ve Fürthu střetli s týmem SpVgg Greuther Fürth II (tým fotbalistů do 23 let).

FC Viktoria Plzeň B (červeno-modří), archivní snímek. | Foto: FCVP