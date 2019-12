Avšak většina odborné veřejnosti se přikláněla k tomu, že se jedná o volbu, která přinese především pozitiva. Jinak tomu nebylo ani v táboře plzeňské Viktorie, jejíž členové byli v úvodu také plní očekávání.

Byli zvědavi, jak mladíci pod vedením trenéra Pavla Horvátha zvládnou přechod mezi dospělé fotbalisty. A podzimní část soutěže ukázala, že to parta talentovaných borců ze západu Čech zvládla velice dobře. Béčko Viktorie v první polovině sezony posbíralo 28 bodů a do jara bude vstupovat ze čtvrté pozice.

I přesto má Horváth, jenž ve své profesionální kariéře okusil kromě české ligy i několik zahraničních angažmá, rozporuplné pocity. „Nebudu hodnotit podle umístění, ale jsem přesvědčený, že jsme mohli mít minimálně o dva tři body více. Čtvrté místo není špatné, ale mohlo by to být určitě lepší,“ uvedl pro klubový web Viktorie čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Jeho výběr na podzim osmkrát vyhrál, třikrát prohrál a čtyřikrát remizoval. Všechny čtyři nerozhodné duely ale Západočeši prohráli v následných penaltách. A to jsou možná ty ztracené body, o kterých usměvavý kouč v úvodu hovořil. „Penalty jsou taková dovednostní soutěž. Ukázaly nám, kdo je či není schopen snášet určitý tlak,“ hledal trenér Horváth kladné stránky.

Další plus vidí v defenzivní hře týmu. „Mužstvo jsem měl předtím už půl roku v juniorce, kde jsme dostávali dva góly za zápas. Letos ve třetí lize se to hodně zlepšilo, na podzim jsme inkasovali pouze 16 branek. Byť jsme v některých zápasech nebyli úplně produktivní, vzadu jsme to odehráli s nulou, což považuji jako první krok k úspěchu,“ míní trenér.

„Další věc, která se podle mého povedla, bylo to, že se kluci lépe poznali. Už nevědí jen, jak se jmenují a na jakém postu hrají, ale postupem času poznali, co od sebe mohou navzájem očekávat. A na hřišti to bylo poznat,“ pokračoval spokojeně.

A co mladé hráče z Plzně trápilo? „Ze začátku jsme měli trochu problém v osobních soubojích. Mladí hráči myslí více stylem, že chtějí dát gól. Ale zápasy nejsou jen o útočení. Kluci si to musí uvědomit,“ má jasno.