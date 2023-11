Fotbalisté rezervy Plzně vyhráli o víkendu podruhé v řadě. Svěřenci trenéra Josefa Parláska si poradili s Karlovými Vary až v samotném závěru, kdy se prosadil Pavel Hašek.

Fotbalisté Viktorie Plzeň (na archivním snímku v modrých dresech) porazili Karlovy Vary 2:1 a bodovali už pošesté v řadě. | Foto: Jindřich Schovanec

Do zápasu vstoupili viktoriáni dobře a hned z první šance rozvlnil síť Jindřich Nováček, který se z hranice šestnáctky opřel do míče, a i díky teči hostujícího obránce doputoval balon do hostující sítě.

V devatenácté minutě se ale karlovarské Slavii povedlo vyrovnat. Rozehrávku domácích vystihl Vasil Markovych, který potrestal viktoriány za svou nedůslednost. Jeho střela mířila k pravé tyči mimo dosah brankáře Sváčka.

Na další branku si museli počkat diváci až skoro do konce zápasu. V osmdesáté sedmé minutě předvedli viktoriáni rychlý kontr, kdy balon do vápna servíroval Milan Krůta pro Pavla Haška, který překonal brankáře hostů. Viktoria tak zvítězila 2:1.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ale bohužel jsme po naší chybě v rozehrávce přišli o vedení. Pak jsme neproměnili ani penaltu. Druhá půle byla vyrovnaná, bez šancí. Nakonec se nám povedla jedna akce a zvítězili jsme," těšilo trenéra Plzně Josefa Parláska.

Viktoria Plzeň B - Karlovy Vary 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 5. Nováček, 87. Hašek – 19. V. Markovych. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 0:2. Diváci: 70.

Sestava Plzně: Sváček – Doubek (68. Deml), Krůta (68. Hašek), Planeta (90. Šustr), Vach, Vacek, Falout, Vrba, Nováček (68. Štauber), Čihák, Lörincz (90. Zarzycký).

