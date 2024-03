/FOTO, OHLASY/ Fotbalisté záložního týmu plzeňské Viktorie vyrazili na úvod jarní části áčkové skupiny FORTUNA ČFL do hlavního města, kde v rámci 16. kola třetiligové soutěže změřili síly s domácím Motorletem. Přestože byli po většinu zápasu na umělé trávníku tradičního pražského celku lepším týmem, domů odjížděli pouze s bodem za remízu 1:1.

Fotbalisté rezervy Viktorie Plzeň remizovali na Motorletu 1:1. | Video: Martin Mangl

Viktoriáni do zápasu vstoupili dobře a od úvodních minut domácí tým přikovali na jeho polovině. Přesto inkasovali jako první, a to z vytříbené kopačky Tomáše Rossmanna, jenž v 18. minutě prostřelil Viktora Baiera z ojedinělé návštěvy Motorletu na útočné polovině hřiště. Západočeši, za které nastoupili kromě Baiera i další hráči z áčka (Paluska, Metsoko), ale pokračovali v dobré hře a ještě do konce prvního poločasu srovnali. Autorem branky byl ve 33. minutě Šimon Planeta, jenž se nádherně položil do centru spoluhráče Patrika Vacka a tvrdou hlavičkou nedal domácímu gólmanovi Dvořákovi sebemenší šanci.§

Ve druhém dějství se obraz hry nezměnil. Motorlet nebyl vůbec nebezpečný, ale poctivě bránil. A měl také velké štěstí, neboť obstřel plzeňského Adama Vrby skončil pouze na břevně. A jelikož se neujaly ani další příležitosti hostů, skončilo utkání nerozhodně 1:1. „Dobrý bod, ne," ptal se domácí útočník Daniel Žížala jednoho z pražských fanoušků bezprostředně po závěrečného hvizdu.

Zdroj: Martin Mangl

A měl tak trošku pravdu, protože Motorlet udeřil z jediné akce a v domácím prostředí získal velice cenný bod. „Měli jsme jednoznačně vyhrát," říkal po zápase trenér fotbalistů béčka Viktorie Plzeň Josef Parlásek. „Myslím si, že v poli jsme hráli velmi dobře, vytvořili jsme si několik šancí, z toho pár tutových, ale domů bohužel jedeme pouze s jedním bodem," krčil rameny.

FORTUNA ČFL, skupina A (16. kolo): FK Motorlet Praha - FC Viktoria Plzeň B 1:1.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Na mači našel pozitiva, ale také negativa. „Dostali jsme gól z jediné situace domácích, kdy jsme si nepohlídali náběh útočníka Motorletu, ale bylo skvělé, že jsme ještě do poločasu srovnali a pak jsme věřili, že ve druhé půli to můžeme zlomit. Naše největší šance ale bohužel skončila na břevně, a z tlaku, který jsme si vytvořili, jsme nedokázali vstřelit druhý gól, který by to rozhodl," doplnil čtyřicetiletý kouč k hodnocení remízového souboje. V příštím kole hrají viktoriáni doma, a to v neděli 10. března od 10.30 hodin proti béčku Bohemians Praha, kterému mají co vracet. Na podzim totiž na jeho hřišti prohráli 1:3.

FK Motorlet Praha - FC Viktoria Plzeň B 1:1

Poločas: 1:1. Branky: 18. Rossmann - 33. Planeta. Rozhodčí: Švagr - Doubrava, Glogar. ŽK: 1:1 (29. Rossmann - 70. Kodýdek). Diváci: 120. Hřiště: UMT Motorlet. Sestava FK Motorlet Praha: Dvořák - Rossmann (74. Jurčišin), Scharf, Rataj, Alexandr (90. Lukášek), Žížala, Šulc (90. Veselý), Kučerka, Sehedi (64. Hroník), Kodr, Walter. Trenér: Martin Poustka. Sestava FC Viktoria Plzeň B: Baier - Fišer, Paluška (64. Kodýdek), Deml (82. Krůta), Doubek, Planeta (64. Ejedegba Mitchell Ewomaoghene), Vacek, Novák, Vrba (90. Štauber), Metsoko (46. Nováček), Lörincz. Trenér: Josef Parlásek.

