„Hrálo se na těžkém podmáčeném terénu. Spousta střetů, spousta soubojů. Bohužel jsme v prvním poločase inkasovali z ojedinělé střely. Ve druhém poločase jsme domácí tlačili, ale několik zajímavých akcí jsme nedokázali vyřešit do zakončení. Do největší šance jsme se dostali v poslední minutě, kdy jsme minuli prázdnou branku. Mrzí nás to, protože by utkání slušela remíza, hráči svedli nespočet soubojů s fyzicky vyspělejším soupeřem, bohužel jsme nedokázali vstřelit gól a proto jsme tenhle zápas prohráli,“ hodnotil utkání pro klubový web Viktorie trenér plzeňských fotbalistů Josef Parlásek.