Fotbalisté Robstavu Přeštice se díky sobotnímu vítězství 2:1 nad Povltavskou FA odpoutali od chvostu tabulky letošního ročníku áčkové skupiny FORTUNA ČFL. Na svého soupeře, který je na 15. místě, mají teď náskok pěti bodů a na poslední Baník Sokolov už dokonce devít bodů.

Přeštice získaly s Povltavskou cennou výhru.

„Pro nás je to strašně důležité vítězství, potřebovali jsme ho jako sůl. Odskočili jsme poslednímu Sokolovu i Povltavské,“ oddechl si přeštický kouč Stanislav Purkart. Nervózní závěr, v němž se hosté dožadovali penalty a nebyla jim uznána kvůli odmávanému ofsajdu branka, ho stál hodně psychických sil. „Byly to nervy, ale úplně zbytečné,“ oddechl si trenér Robstavu.

A měl pravdu, jeho tým totiž v sobotu odpoledne dlouhých sedmdesát minut kontroloval hru. Už v první půli poslal Přeštice do vedení exligista Zeman, když předskočil svého strážce a ve 36. minutě po centru Brabce, jenž se uvolnil na pravé straně a odcentroval před branku, otevřel skóre.

Brzy po přestávce přidal nejlepší přeštický střelec Černý druhou branku, ale další šance zůstaly nevyužity. Naopak dvacet minut před vstřelil po standardce hostující Novák kontaktní gól. Ten zasel v přeštickém táboře nervozitu, ale v hektickém závěru i tak domácí cenné vítězství uhájili.

„Po inkasovaném gólu jsme začali mít strach o výsledek, zatáhli jsme se. Je to škoda, protože sedmdesát minut jsme odehráli velmi dobře. Soupeře jsme přehrávali. Ale je to i tím, že výsledky potřebujeme, abychom se vyhnuli bojům o záchranu. Dneska by byl hřích nedotáhnout zápas do vítězného konce,“ dodal přeštický kouč Stanislav Purkart.

Robstav Přeštice – Povltavská FA 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 36. Zeman, 58. Černý – 71. Novák. Rozhodčí: Polena – Doubrava, Špindlerová. ŽK: Zeman, Černý, Kraml, Švihořík – Markovych, Babeshko, Jakobovský, Drobílek, Zákostelský, Lanc. Diváků: 200. Sestava Přeštic: Švihořík – Hradecký, Heger, Chocholoušek, Rádl – Brabec (90. Vaněk), Kraml, Havel (79. Popovič), Řezáč, Zeman – Černý (86. Vohrna).

