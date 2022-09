A to i přesto, že díky úspěšným penaltám hostujícího Krause dvakrát prohrávali. Tři minuty po pauze ovšem vyrovnal Adam Vrba a začínalo se znovu od nuly. To už hosté hráli bez vyloučeného Kryštofa Krátkého, bývalého hráče Plzně, který byl na konci první půli vyloučen. Chvíli po hodině hry jej ovšem napodobil také plzeňský Fišer, jenž zmařil slibně se rozvíjející akci hostů a po druhé kartě žlutého odstínu se musel i on předčasně pakovat do sprch.

Fotbalisté záložního týmu Viktorie Plzeň (na archivním snímku hráči v červeno-modrých dresech) zdolali ve azylu ve Stodě Králův Dvůr (bílí) 4:2.Zdroj: FCVP/Martin Skála

Jenomže v 72. minutě poslal Viktorii do vedení svým druhým zásahem v utkání jednadvacetiletý kanonýr Vrba, který proměnil penaltu a tentýž hráč přidal deset minut před koncem svůj třetí gól, jímž pečetil vítězství. „Byl to velmi hektický zápas, spousta netradičních situací a šancí na obou stranách. Jsme hrozně rádi, že jsme to dotáhli, kluci ukázali charakter,“ řekl mimo jiné pro klubový web trenér fotbalistů Viktorie Plzeň B Josef Parlásek, který svým hráčům poděkoval především za to, že se rvali až do konce.

FC Viktoria Plzeň B - FK Králův Dvůr 4:2

Poločas: 1:2. Branky: 48., 72. z penalty a 80. Vrba, 20. Kronus – 11. a 36. Kraus (obě z penalty). Rozhodčí: Hoch – Talpáš, Peschel. ŽK: 3:2. ČK: 1:1 (62. Fišer – 42. Krátký). Diváci: 180. FC Viktoria Plzeň B: Mrózek – Oravec, Fišer, Čihák, Keltyčka (65. Vach) – Falout (65. Krůta), Pešek, Gaszczyk (46. Sojka) – Kronus, Pospíšil (87. Planeta) – Vrba (82. Dabani). Trenér: Josef Parlásek. FK Králův Dvůr: Krček - Novák R., Holý, Osvald (46. Bláha), Beňo, Kraus, Novák J., Osypenko, Kabele, Krátký, Fatrdle (46. Procházka). Trenér: Tomáš Šilhavý.

